https://sputnikarabic.ae/20230820/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-إنهاء-انقسامه-وعودته-كمؤسسة-سيادية-موحدة-صور-1080256760.html
مصرف ليبيا المركزي يعلن إنهاء انقسامه وعودته كمؤسسة سيادية موحدة... صور
مصرف ليبيا المركزي يعلن إنهاء انقسامه وعودته كمؤسسة سيادية موحدة... صور
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، اليوم الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:06+0000
2023-08-20T11:06+0000
2023-08-20T11:06+0000
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وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيان، إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.وأضاف المصرف أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم في مقر المصرف في طرابلس.وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, شمال أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, شمال أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
مصرف ليبيا المركزي يعلن إنهاء انقسامه وعودته كمؤسسة سيادية موحدة... صور
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أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، اليوم الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة".
وأشار مصرف ليبيا المركزي
في بيان، إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
وأضاف المصرف أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم في مقر المصرف في طرابلس.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.