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https://sputnikarabic.ae/20230820/السلطات-الإسبانية-قد-تضطر-لإجلاء-26-ألف-شخص-بسبب-حرائق-الغابات-في-تينيريفي-1080247896.html
السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تينيريفي
السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تينيريفي
أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن بجزر الكناري، السبت، أن السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T02:26+0000
2023-08-20T02:26+0000
العالم
بيدرو سانشيز
حرائق الغابات
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المركز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "وفقا للتقديرات الأولية التي تم الحصول عليها بناء على الإحصاءات ذات الصلة، قد يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم إلى 26 ألف شخص".وكانت حكومة جزر الكناري أعلنت أمس، أن حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان، موضحة أن الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة.وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة يوم الاثنين المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220814/إخلاء-8-قرى-وإجلاء-1500-شخص-في-إسبانيا-بسبب-حريق-سريع-التمدد-1066399142.html
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العالم, بيدرو سانشيز, حرائق الغابات
العالم, بيدرو سانشيز, حرائق الغابات

السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تينيريفي

02:26 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / Miguel Riopaيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / Miguel Riopa
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أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن بجزر الكناري، السبت، أن السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المركز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "وفقا للتقديرات الأولية التي تم الحصول عليها بناء على الإحصاءات ذات الصلة، قد يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم إلى 26 ألف شخص".
وكانت حكومة جزر الكناري أعلنت أمس، أن حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان، موضحة أن الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة.
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وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة يوم الاثنين المقبل.
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