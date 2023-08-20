https://sputnikarabic.ae/20230820/تركيا-تعتزم-استئناف-الرحلات-السياحية-إلى-سوريا-1080254958.html

تركيا تعتزم استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا

تركيا تعتزم استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية، بأنه من المقرر استئناف تسيير الرحلات السياحية إلى سوريا من تركيا، في أبريل/ نيسان 2024، حيث ستبلغ تكلفة الرحلة نحو ألفي دولار، لكن... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

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أنقرة - سبوتنيك. وفي مقابلة مع صحيفة "حرييت"، قال ممثل شركة "فيست ترافيل" التركية للسياحة، إنها كانت تنظم رحلات إلى سوريا منذ سنوات، ولكن مع اندلاع الحرب هناك عام 2011، اضطرت إلى تعليق الرحلات.ونقلت الصحيفة، عن ممثل الشركة السياحية قوله: "الآن نستأنف الرحلات من جديد، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية، فقد بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضًا".ولفتت شركة السياحة إلى احتمالية تغيير مسارات الرحلات وفقًا للمعطيات الأمنية، قائلة: "نحن نراقب عن كثب آخر التطورات في سوريا وسنغير مسارات رحلاتنا إذا لزم الأمر، في الوقت نفسه، لن ننظم رحلات إلى المناطق التي نشعر فيها بالقلق الأمني، في هذه الحالة سنتخذ طرقًا بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة لاستكمال الرحلة بأمان".يذكر أنه في عام 2011، اندلع نزاع في سوريا، وانحازت تركيا التي كانت قبل هذا الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى معارضي الرئيس السوري بشار الأسد، ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20230622/لافرينتيف-سوريا-وتركيا-تتفقان-على-خارطة-طريق-لتطبيع-العلاقات--1078365598.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار