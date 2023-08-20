https://sputnikarabic.ae/20230820/تونس-تشهد-وقفة-تضامنية-مع-رئيس-جمعية-القضاة-1080270025.html
تونس تشهد وقفة تضامنية مع رئيس جمعية القضاة
تونس تشهد وقفة تضامنية مع رئيس جمعية القضاة
يعتزم المكتب التنفيذي لجمعية "القضاة التونسيين" تنظيم وقفة تضامنية، غدا الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الكاف، لدعم رئيس الجمعية، أنس الحمادي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T18:35+0000
2023-08-20T18:35+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن "الحمادي سيمثل كمتهم بتهمة "تعطيل حرية العمل" بناءً على نشاطه النقابي"، وهو ما دفع المكتب التنفيذي للجمعية لإعلان أنه سيتولى نقل المشاركين في الوقفة التضامنية، التي من المقرر أن تبدأ، في الساعة 6 صباحًا، من أمام قصر العدالة في شارع 9 أفريل في العاصمة التونسية، بحسب القناة.وكان المكتب التنفيذي لجمعية "القضاة التونسيين"، قد طالب يوم الجمعة الماضية، بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد الحمادي، محذرا من أي قرارات تعسفية ضده.وشدد المكتب على أن "هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به إلى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماما وتابعة كليا للسلطة التنفيذية"، على حد تعبير البيان.وطالب بيان المكتب عموم القضاة بمساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة، مشيرًا إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أنس الحمادي، غدا الاثنين صباحا، أمام المحكمة الابتدائية في الكاف.
https://sputnikarabic.ae/20230814/برلمانية-تونسية-ترد-على-تحذيرات-التطبيع-ليمارسوا-سياستهم-بعيدا-عن-سيادتنا-1080082705.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس تشهد وقفة تضامنية مع رئيس جمعية القضاة
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يعتزم المكتب التنفيذي لجمعية "القضاة التونسيين" تنظيم وقفة تضامنية، غدا الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الكاف، لدعم رئيس الجمعية، أنس الحمادي.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية، إن "الحمادي سيمثل كمتهم بتهمة "تعطيل حرية العمل" بناءً على نشاطه النقابي"، وهو ما دفع المكتب التنفيذي للجمعية لإعلان أنه سيتولى نقل المشاركين في الوقفة التضامنية، التي من المقرر أن تبدأ، في الساعة 6 صباحًا، من أمام قصر العدالة في شارع 9 أفريل في العاصمة التونسية، بحسب القناة.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية "القضاة التونسيين
"، قد طالب يوم الجمعة الماضية، بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد الحمادي، محذرا من أي قرارات تعسفية ضده.
وشدد المكتب على أن "هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به إلى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماما وتابعة كليا للسلطة التنفيذية"، على حد تعبير البيان.
وطالب بيان المكتب عموم القضاة بمساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة، مشيرًا إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أنس الحمادي، غدا الاثنين صباحا، أمام المحكمة الابتدائية في الكاف.