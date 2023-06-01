https://sputnikarabic.ae/20230601/القضاء-التونسي-يفتح-تحقيقات-ضد-شخصيات-بشبهة-التآمر-على-أمن-الدولة-من-بينهم-يوسف-الشاهد-1077656502.html
القضاء التونسي يفتح تحقيقات ضد شخصيات بشبهة التآمر على أمن الدولة... من بينهم يوسف الشاهد
القضاء التونسي يفتح تحقيقات ضد شخصيات بشبهة التآمر على أمن الدولة... من بينهم يوسف الشاهد
أفادت المحامية التونسية، نادية الشواشي، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق عدد 36 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، أذن بفتح تحقيقات ضد عدد من... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T17:43+0000
2023-06-01T17:43+0000
2023-06-01T17:43+0000
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وأشارت الشواشي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحقيقات شملت عدة شخصيات، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، والمديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي، قيس سعيد، نادية عكاشة، ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، الذي يقبع في السجن حاليا، فضلا عن الرئيس السابق لبلدية الزهراء في العاصمة التونسية، محمد ريان الحمزاوي، إضافة الى عدد من الأمنيين والصحفيين".وأعربت المحامية، التي تنوب الرئيس السابق لبلدية الزهراء في العاصمة تونس، محمد ريان الحمزاوي، عن "استغرابها من إقحام منوبها في القضية دون أي مؤيدات، منددة بقرار قاضي التحقيق بسجن الحمزاوي، بحجة أنه كان على اتصال مع مديرة ديوان الرئيس السابقة، نادية عكاشة، في حين أن هيئة الدفاع أثبتت عكس ذلك"، وفق قولها.وأوضحت أن "الملف شابته العديد من الخروقات، ولا يستند إلى أي قرائن ومؤيدات".وأضافت: وختمت المحامية، نادية الشواشي، تصريحاتها بالتأكيد أن ثقتها في القضاء كبيرة، قائلة إن "أمن تونس فوق كل اعتبار، ولكن حرية الأشخاص وتطبيق القانون أهم ضمانة لأمن البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20210205/يوسف-الشاهد-عن-اختيار-الحكومة-والمجلس-الرئاسي-يوم-تاريخي-في-ليبيا-1048023524.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
القضاء التونسي يفتح تحقيقات ضد شخصيات بشبهة التآمر على أمن الدولة... من بينهم يوسف الشاهد
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حصري
أفادت المحامية التونسية، نادية الشواشي، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق عدد 36 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، أذن بفتح تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وأشارت الشواشي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحقيقات شملت عدة شخصيات، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد
، والمديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي، قيس سعيد، نادية عكاشة، ورئيس حركة "النهضة"
، راشد الغنوشي، الذي يقبع في السجن حاليا، فضلا عن الرئيس السابق لبلدية الزهراء في العاصمة التونسية، محمد ريان الحمزاوي، إضافة الى عدد من الأمنيين والصحفيين".
وأعربت المحامية، التي تنوب الرئيس السابق لبلدية الزهراء في العاصمة تونس، محمد ريان الحمزاوي، عن "استغرابها من إقحام منوبها في القضية دون أي مؤيدات، منددة بقرار قاضي التحقيق بسجن الحمزاوي، بحجة أنه كان على اتصال مع مديرة ديوان الرئيس السابقة، نادية عكاشة، في حين أن هيئة الدفاع أثبتت عكس ذلك"، وفق قولها.
وأوضحت أن "الملف شابته العديد من الخروقات، ولا يستند إلى أي قرائن ومؤيدات".
من المضحك أن بعض الأسماء التي وقع إحالتها إلى التحقيق في هذه الفضية وطريقة دمجها لا يستقيم، على اعتبار أنها عُرفت بعلاقات عداء فيما بينها.
وختمت المحامية، نادية الشواشي، تصريحاتها بالتأكيد أن ثقتها في القضاء كبيرة، قائلة إن "أمن تونس فوق كل اعتبار، ولكن حرية الأشخاص وتطبيق القانون أهم ضمانة لأمن البلاد".