https://sputnikarabic.ae/20230820/رامافوزا-الحوار-والوساطة-هما-السبيل-الوحيد-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-وتحقيق-سلام-دائم-1080271385.html
رامافوزا: الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحقيق سلام دائم
رامافوزا: الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحقيق سلام دائم
أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T19:56+0000
2023-08-20T19:56+0000
2023-08-20T19:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
جنوب أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رامافوزا في كلمة متلفزة بثها موقع الرئاسة: "في الآونة الأخيرة، شاركنا في المبادرة الأفريقية للسعي لتحقيق السلام في الصراع الأوكراني الروسي".وتابع: "من خلال مبادرة السلام الأفريقية هذه، يواصل بلدنا المشاركة في عمليات لضمان إعادة الأطفال الذين نُقلوا من منازلهم في أوكرانيا إلى أسرهم وتبادل أسرى الحرب، ونواصل أيضا مشاركتنا في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح البحر الأسود لتسهيل تدفق الحبوب".ويُذكر أن وفدا يمثل سبع دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قام بزيارة كييف، في 16 حزيران/يونيو الماضي، وعقد محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.وفي اليوم التالي، 17 يونيو الماضي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ، ونيابة عن الوفد عرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خطة تضم 10 مبادئ يمكنها أن تضع أساسًا لعملية السلام في أوكرانيا.وكان الرئيس بوتين قد أكد أن "روسيا تنظر باحترام للمبادرات الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الأوكرانية صعبة، وأن روسيا تواصل البحث عن حل لها".وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس"، القمة 15 للمنظمة، التي ستقام، في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس الجاري.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230820/بنك-بريكس-يصدر-أول-سندات-بعملة-جنوب-أفريقيا-المحلية-1080254435.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جنوب أفريقيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, جنوب أفريقيا
رامافوزا: الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحقيق سلام دائم
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أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رامافوزا في كلمة متلفزة بثها موقع الرئاسة: "في الآونة الأخيرة، شاركنا في المبادرة الأفريقية للسعي لتحقيق السلام في الصراع الأوكراني الروسي".
وأضاف: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الحالي وتحقيق سلام دائم".
وتابع: "من خلال مبادرة السلام الأفريقية هذه، يواصل بلدنا المشاركة في عمليات لضمان إعادة الأطفال الذين نُقلوا من منازلهم في أوكرانيا إلى أسرهم وتبادل أسرى الحرب، ونواصل أيضا مشاركتنا في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح البحر الأسود لتسهيل تدفق الحبوب".
ويُذكر أن وفدا يمثل سبع دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قام بزيارة كييف، في 16 حزيران/يونيو الماضي، وعقد محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.
وفي اليوم التالي، 17 يونيو الماضي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ، ونيابة عن الوفد عرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خطة تضم 10 مبادئ يمكنها أن تضع أساسًا لعملية السلام في أوكرانيا.
وكان الرئيس بوتين قد أكد أن "روسيا تنظر باحترام للمبادرات الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الأوكرانية صعبة، وأن روسيا تواصل البحث عن حل لها".
وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس"، القمة 15 للمنظمة، التي ستقام، في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس الجاري.
ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة الدولية.