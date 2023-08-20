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https://sputnikarabic.ae/20230820/روسكوسموس-تنشر-صور-لصاروخ-سويوز-21-إ-المعد-للإطلاق-لينقل-مركبة-جديدة-إلى-الفضاء-1080251875.html
"روسكوسموس" تنشر صور لصاروخ "سويوز-2.1 إ" المعد للإطلاق لينقل مركبة جديدة إلى الفضاء
"روسكوسموس" تنشر صور لصاروخ "سويوز-2.1 إ" المعد للإطلاق لينقل مركبة جديدة إلى الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأحد، أن صاروخ "سويوز-2.1 إ" الذي سيحمل على متنه مركبة "بروغرس إم إس-24" إلى محطة الفضاء الدولية، قد تم وضعه على... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T08:53+0000
2023-08-20T08:53+0000
روسيا
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وتحتوي المركبة المقرر إطلاقها "بروغرس إم إس-24" على حمولة تصل إلى 2.5 طن من البضائع، سيتم تسليمها إلى محطة الفضاء الدولية.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، في مجمع "بايكانور" لإطلاق الصواريخ.وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق، الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.
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روسيا

"روسكوسموس" تنشر صور لصاروخ "سويوز-2.1 إ" المعد للإطلاق لينقل مركبة جديدة إلى الفضاء

08:53 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / HANDOUTصاروخ "سويوز" الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني "خيام" وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022
صاروخ سويوز الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني خيام وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأحد، أن صاروخ "سويوز-2.1 إ" الذي سيحمل على متنه مركبة "بروغرس إم إس-24" إلى محطة الفضاء الدولية، قد تم وضعه على منصة الإطلاق استعدادا لإطلاقه، في 23 أغسطس/ آب الجاري.
وتحتوي المركبة المقرر إطلاقها "بروغرس إم إس-24" على حمولة تصل إلى 2.5 طن من البضائع، سيتم تسليمها إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، في مجمع "بايكانور" لإطلاق الصواريخ.
وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق، الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.
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