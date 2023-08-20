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https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد
ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد
سخر المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد، الربيع المقبل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:59+0000
2023-08-20T14:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "طالما أن أمريكا تمولهم (الأوكرانيين)، فيمكنهم الحفاظ على وهم تنفيذ العمليات على الأقل، لكن القوات الأوكرانية عاجزة على توجيه ضربات فعالة ضد القوات الروسية".وأشار جونسون على قناة "Dialogue Works"، إلى أن "عددًا كبيرًا من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المدربين جيدًا يموتون في ساحة المعركة، ونظام كييف ليس لديه من يحل محلهم".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1080257159.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد

14:59 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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سخر المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد، الربيع المقبل.
وقال: "طالما أن أمريكا تمولهم (الأوكرانيين)، فيمكنهم الحفاظ على وهم تنفيذ العمليات على الأقل، لكن القوات الأوكرانية عاجزة على توجيه ضربات فعالة ضد القوات الروسية".
وأشار جونسون على قناة "Dialogue Works"، إلى أن "عددًا كبيرًا من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المدربين جيدًا يموتون في ساحة المعركة، ونظام كييف ليس لديه من يحل محلهم".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
11:24 GMT
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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