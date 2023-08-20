https://sputnikarabic.ae/20230820/عقاب-غير-متوقع-لسائق-متهور-يقود-بسرعة-جنونية-ماذا-فعلوا-بسيارته-فيديو-1080271187.html
عقاب "غير متوقع" لسائق متهور يقود بسرعة جنونية... ماذا فعلوا بسيارته... فيديو
عقاب "غير متوقع" لسائق متهور يقود بسرعة جنونية... ماذا فعلوا بسيارته... فيديو
قررت الشرطة الأسترالية معاقبة قائد سيارة متهور وذلك بتحطيم سيارته، كعقوبة رادعة لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والخروج عن القوانين. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T19:44+0000
2023-08-20T19:44+0000
2023-08-20T19:44+0000
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أستراليا
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وذكر موقع "abc" الأسترالي، أن "الشرطة حطمت سيارة المتهور الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بعدما تم سجيل سرعتها البالغة 253 كيلومترا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في منطقة واترلو كورنر".وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر العقوبة المتخذة وهي تحطيم السيارة وسحقها بواسطة المعدات المخصصة لتلك المهمة، كما حكم على الشاب قائد السيارة بالسجن، بعد ضبطه بعدد من التهم المختلفة أبرزها الهروب من الشرطة، ومخالفة الكفالة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.ونشرت الشرطة مقطع تدمير السيارة، مؤكدة على أن الحادث غير مقبول على الإطلاق في أستراليا، موضحة أن هذه واحدة من أعلى السرعات التي سجلتها البلاد أخيرا.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102863/09/1028630963_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_0d2be54fd704fa74507616dd7852531d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, أستراليا, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, أستراليا, الأخبار
عقاب "غير متوقع" لسائق متهور يقود بسرعة جنونية... ماذا فعلوا بسيارته... فيديو
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قررت الشرطة الأسترالية معاقبة قائد سيارة متهور وذلك بتحطيم سيارته، كعقوبة رادعة لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والخروج عن القوانين.
وذكر موقع
"abc" الأسترالي، أن "الشرطة حطمت سيارة المتهور الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بعدما تم سجيل سرعتها البالغة 253 كيلومترا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في منطقة واترلو كورنر".
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر العقوبة المتخذة وهي تحطيم السيارة وسحقها بواسطة المعدات المخصصة لتلك المهمة، كما حكم على الشاب قائد السيارة بالسجن، بعد ضبطه بعدد من التهم المختلفة أبرزها الهروب من الشرطة، ومخالفة الكفالة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ونشرت الشرطة مقطع تدمير السيارة، مؤكدة على أن الحادث غير مقبول على الإطلاق في أستراليا، موضحة أن هذه واحدة من أعلى السرعات التي سجلتها البلاد أخيرا.