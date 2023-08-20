https://sputnikarabic.ae/20230820/مستشار-سابق-بالبنتاغون-أغلب-الأسلحة-المقدمة-لكييف-قد-ينتهي-بها-الحال-في-السوق-السوداء-1080247547.html

مستشار سابق بالبنتاغون: أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

مستشار سابق بالبنتاغون: أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T01:06+0000

2023-08-20T01:06+0000

2023-08-20T01:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

السوق السوداء

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واشنطن- سبوتنيك. وقال مكجريجور عبر حسابه على موقع "إكس": "نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبدًا إلى حيث من المفترض أن يذهب".يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لقوات الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.

https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html

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