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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/مستشار-سابق-بالبنتاغون-أغلب-الأسلحة-المقدمة-لكييف-قد-ينتهي-بها-الحال-في-السوق-السوداء-1080247547.html
مستشار سابق بالبنتاغون: أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء
مستشار سابق بالبنتاغون: أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء
حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T01:06+0000
2023-08-20T01:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
السوق السوداء
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واشنطن- سبوتنيك. وقال مكجريجور عبر حسابه على موقع "إكس": "نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبدًا إلى حيث من المفترض أن يذهب".يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لقوات الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, السوق السوداء
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, السوق السوداء

مستشار سابق بالبنتاغون: أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

01:06 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.
واشنطن- سبوتنيك. وقال مكجريجور عبر حسابه على موقع "إكس": "نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبدًا إلى حيث من المفترض أن يذهب".
وأشار مكجريجور إلى أن ما يحدث حاليا يتطلب "اهتماما وتفهمًا" من جانب القيادة الأمريكية.
يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لقوات الروسية.
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
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أمس, 16:33 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.
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