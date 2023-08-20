https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تعلن-رفضها-الاعتداء-على-قوات-حفظ-السلام-في-قبرص-1080257439.html

مصر تعلن رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام في قبرص

مصر تعلن رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام في قبرص

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، رفضها، بشكل قاطع، الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة في قبرص. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

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ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، قائلًا، إن الخارجية المصرية ترفض بشدة الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.وأكد الدبلوماسي المصري أنه "فى إطار متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة العازلة في قبرص، ترفض مصر بشكل قاطع الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية فى المنطقة، وتؤكد موقفها الثابت تجاه القضية القبرصية، الذى يتأسس على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".وشددت الخارجية المصرية عبر بيان الدبلوماسي أحمد أبو زيد، تثمينها خصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية مع جمهورية قبرص.وكانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، في وقت سابق اليوم، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، يوم الجمعة الماضية.وشددت القاهرة على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية بحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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