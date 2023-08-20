https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html
مقاتلة "إف - 35" تقترب بشكل خطر من مقاتلة "سو - 35" الروسية في سوريا
مقاتلة "إف - 35" تقترب بشكل خطر من مقاتلة "سو - 35" الروسية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، أن مقاتلة من طراز "إف - 35" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية من طراز... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T20:28+0000
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وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في 19 آب / أغسطس الجاري، حوالي الساعة 11:55 إلى الساعة 12:03، في منطقة التنف على ارتفاع نحو تسعة آلاف متر، اقتربت مقاتلة تابعة للتحالف من طراز "إف - 35" بشكل خطير من طائرة من طراز "سو - 35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".وأشار كوليت إلى أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية واتخذوا الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام".وأكّد كوليت أنه "بمثل هذه الأعمال، يواصل التحالف في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري".وأضاف كوليت أن "التحالف انتهك، خلال النهار، 16 حالة بروتوكولات منع التصادم تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230819/مركز-المصالحة-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-لأهالي-دير-الزور-صور-1080235772.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلة "إف - 35" تقترب بشكل خطر من مقاتلة "سو - 35" الروسية في سوريا
20:28 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 20:29 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، أن مقاتلة من طراز "إف - 35" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية من طراز "سو - 35" في منطقة التنف في سوريا.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في 19 آب / أغسطس الجاري، حوالي الساعة 11:55 إلى الساعة 12:03، في منطقة التنف على ارتفاع نحو تسعة آلاف متر، اقتربت مقاتلة تابعة للتحالف من طراز "إف - 35" بشكل خطير من طائرة من طراز "سو - 35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".
وأشار كوليت إلى أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية واتخذوا الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام".
وأكّد كوليت أنه "بمثل هذه الأعمال، يواصل التحالف في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري".
وأضاف كوليت أن "التحالف انتهك، خلال النهار، 16 حالة بروتوكولات منع التصادم تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".