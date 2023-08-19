مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات غذائية لأهالي دير الزور... صور
© Sputnik . Farouk Mudhiسمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار
© Sputnik . Farouk Mudhi
أكّد اللواء أيغور سمولي، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، لـ"سبوتنيك"، أن "المركز يقف إلى جانب الشعب السوري عبر تقديم الدعم له، واليوم تم توزيع مساعدات غذائية لأهالي دير الزور مقدمة من الشعب الروسي".
وأضاف اللواء سمولي في حديثه على هامش توزيع مساعدات غذائية أساسية للفقراء في مدينة دير الزور: "نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الدولة السورية لتحقيق النصر وعودة الاستقرار إلى البلاد".
حديث اللواء سمولي لـ"سبوتنيك"، جاء خلال توزيع 400 سلة غذائية من السلع الأساسية على سكان حي (الحميدية)، أحد الأحياء المحررة في المحافظة، وذلك ضمن البرنامج المخصص لدعم المنطقة.
كما قدم فريق طبي جوال من الجيش الروسي، مساعدات لأهالي الحي.
© Sputnik . Farouk Mudhiسمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار
سمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار
© Sputnik . Farouk Mudhi
ويعاني الشعب السوري، هذه الأيام، ظروفا معيشية غاية في الصعوبة جراء الحصار الأمريكي المضروب على وطنهم عبر قانون "قيصر"، إلى جانب قيام الجيش الأمريكي بسرقة الثروات الأساسية في البلاد وتصديرها نحو دول الجوار.
من جهته، قال الشيخ عبد الله الشلاش، أحد وجهاء عشيرة البوسرايا، إن "الدعم الذي يقدمه مركز المصالحة الروسية في دير الزور، هو تأكيد وتوثيق لعمق الصداقة التي تربط البلدين".
وأضاف الشيخ شلاش: "هذه المساعدات تسهم بشكل كبير في تخفيف العقوبات الاقتصادية، التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري، وهي أحد أشكال الدعم الذي يقدمه الجانب الروسي للشعب السوري".
© Sputnik . Farouk Mudhiسمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار
سمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار
© Sputnik . Farouk Mudhi
بدوره، أكّد عبد العزيز ذياب، منسق مركز المصالحة في دير الزور، أن "المركز مستمر في دعم أهالي مدينة دير الزور عبر برنامج توزيع المساعدات الغذائية والخدمات الطبية لدعم عملية الاستقرار في المنطقة وتشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وبلداتهم" .
وضمت المساعدات موادًا غذائية أساسية من (سكر وأرز وزيت وطحين، وشاي، ومعلبات، وحليب أطفال).
وقالت مصادر مركز المصالحة الروسي إن "الأيام المقبلة، ستشهد أيضا توزيع المزيد من المساعدات الإنسانية على أهالي ريف دير الزور".