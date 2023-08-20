عربي
الطيران الروسي يدمر مقرا عسكريا لـ"جبهة النصرة" في غارات ليلية غربي إدلب
https://sputnikarabic.ae/20230820/وصول-أربع-مروحيات-مي-35-روسية-إلى-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1080272720.html
وصول أربع مروحيات "مي-35" روسية إلى بيلاروسيا بحلول نهاية العام
وصول أربع مروحيات "مي-35" روسية إلى بيلاروسيا بحلول نهاية العام
أفاد قائد القاعدة الجوية المشتركة الخمسين في القوات المسلحة البيلاروسية، فلاديمير سكوركين، بأنه من المتوقع تسليم أربع مروحيات روسية من طراز "مي-35" إضافية... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T22:15+0000
2023-08-20T22:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046344084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_615af72ba84e89a14096fb66783f54e8.jpg
وقال سكوركين، في مقابلة عرضت يوم الأحد مع قناة STV التلفزيونية: "نتوقع تسليم أربع طائرات إضافية بحلول نهاية هذا العام، وهذه هي الخطة. وفي العام المقبل، ستصل أربع إضافية".وأكد سكوركين أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل "سرب كامل من مروحيات مي-35".والخميس الماضي، هبطت الدفعة الأولى من مروحيات "مي-35М" الروسية على إحدى المدارج العسكرية في بيلاروسيا، حيث تم تسليح الجيش البيلاروسي بهذه المروحيات.وقد أكد نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا، ليونيد دافيدوفيتش، بأن الدفعة الأولى التي وصلت من روسيا مكونة من أربع مروحيات هجومية من طراز "مي-35М" ستدخل الخدمة خلال بضعة أسابيع.وقال سكوركين: "هذا هو الجزء الأول (الذي وصل إلى بيلاروسيا هذا الأسبوع). ولكن بفضل هذا الجزء الأول، سنكون قادرين على التركيز بشكل أكبر على تجهيز الطاقم الجوي لاستخدام هذه المركبات. نعم، إنها بداية فقط. نحن في انتظار المزيد من المروحيات في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مي--35-تدمر-أهدافا-أوكرانية-بفعالية-منقطعة-النظير-1079433538.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046344084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6685304781f020f91d179ed7a4e2c15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

وصول أربع مروحيات "مي-35" روسية إلى بيلاروسيا بحلول نهاية العام

22:15 GMT 20.08.2023
© Photo / Russian Helicopters/ Anton Granikمروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Photo / Russian Helicopters/ Anton Granik
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد قائد القاعدة الجوية المشتركة الخمسين في القوات المسلحة البيلاروسية، فلاديمير سكوركين، بأنه من المتوقع تسليم أربع مروحيات روسية من طراز "مي-35" إضافية بحلول نهاية العام.
وقال سكوركين، في مقابلة عرضت يوم الأحد مع قناة STV التلفزيونية: "نتوقع تسليم أربع طائرات إضافية بحلول نهاية هذا العام، وهذه هي الخطة. وفي العام المقبل، ستصل أربع إضافية".
مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مي - 35" تدمر أهدافا أوكرانية بفعالية منقطعة النظير
26 يوليو, 17:07 GMT
وأكد سكوركين أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل "سرب كامل من مروحيات مي-35".
والخميس الماضي، هبطت الدفعة الأولى من مروحيات "مي-35М" الروسية على إحدى المدارج العسكرية في بيلاروسيا، حيث تم تسليح الجيش البيلاروسي بهذه المروحيات.
وقد أكد نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا، ليونيد دافيدوفيتش، بأن الدفعة الأولى التي وصلت من روسيا مكونة من أربع مروحيات هجومية من طراز "مي-35М" ستدخل الخدمة خلال بضعة أسابيع.
وقال سكوركين: "هذا هو الجزء الأول (الذي وصل إلى بيلاروسيا هذا الأسبوع). ولكن بفضل هذا الجزء الأول، سنكون قادرين على التركيز بشكل أكبر على تجهيز الطاقم الجوي لاستخدام هذه المركبات. نعم، إنها بداية فقط. نحن في انتظار المزيد من المروحيات في المستقبل القريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала