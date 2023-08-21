https://sputnikarabic.ae/20230821/الجيش-السوري-يسقط-ثلاث-طائرات-مسيرة-مزودة-بالذخائر-المتفجرة-بريفي-إدلب-وحماة-1080286870.html

الجيش السوري يسقط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة بريفي إدلب وحماة

الجيش السوري يسقط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة بريفي إدلب وحماة

أسقط الجيش السوري ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة بريفي إدلب وحماة. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T13:36+0000

2023-08-21T13:36+0000

2023-08-21T13:36+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/17/1050235918_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b57aa637796c9b80a8dce7a9b9bb66fc.jpg

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الإثنين، أنه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة للاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من القوات السورية المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".وفي 3 آب/أغسطس الجاري أعلنت الدفاع السورية تدمير طائرتين مسيرتين وإسقاط ثلاث طائرات أخرى تابعة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على وحدات الجيش السوري في ريف حلب الشمالي والغربي، ردا على استهداف التنظيمات الإرهابية مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته وأوقعت عدداً من القتلى والمصابين بين صفوفها.هذا وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت يوم 5 آب/ أغسطس الجاري أن ضربة جوية مشتركة للقوات الجوفضائية الروسية والقوات الجوية السورية دمرت مركز قيادة لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا.وكان كوليت قد أعرب بوقت سابق عن قلق موسكو البالغ إزاء معلومات حول تحضيرات جارية لشن عناصر انتحارية هجمات إرهابية ضد دوريات الجيش الروسي في سوريا.وأكد كوليت أن الجيش الروسي في سوريا سيتخذ إجراءات حازمة وصارمة للغاية ضد المسلحين الذين يخططون لهذه الهجمات، داعيًا قيادات الجماعات المسلحة الخارجة على القانون إلى وقف الاستفزازات والانخراط في جهود التسوية السلمية للصراع في سوريا.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".

https://sputnikarabic.ae/20230818/مسيرة-تركية-تستهدف-قياديين-أجانب-مواليين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080208464.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي