https://sputnikarabic.ae/20230821/توقعات-بأن-تعزز-قمة-بريكس-2023-قطاع-السياحة-في-جنوب-أفريقيا-1080252439.html
توقعات بأن تعزز قمة "بريكس" 2023 قطاع السياحة في جنوب أفريقيا
توقعات بأن تعزز قمة "بريكس" 2023 قطاع السياحة في جنوب أفريقيا
توقع مجلس الأعمال السياحي في جنوب أفريقيا، أن تؤدي قمة "بريكس" المقبلة إلى زيادة عائدات السياحة في البلاد. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T07:00+0000
2023-08-21T07:00+0000
2023-08-21T07:00+0000
قمة بريكس 2023
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صرّح بذلك الرئيس التنفيذي للمجلس، تشيفيوا تشيفينجوا، أمس السبت، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى القمة لجلب المزيد من السياح.وقال تشيفينجوا: "إن قيمة "بريكس" حدث كبير، ونتوقع أن تعزز السياحة لدينا، وستحقق حجز قاعة المؤتمرات والمطاعم والفنادق الكثير من الإيرادات".وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من المجالات التقليدية التي تجلب السياح، نحن بحاجة إلى التركيز على دول مثل الصين لجلب المزيد من السياح إلى البلاد"، متابعا أنه "يتعين على جنوب أفريقيا أن تجعل من السهل على السياح الصينيين السفر إلى جنوب أفريقيا".وستعقد القمة الـ15 لدول "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب.وبحسب تشيفيوا تشيفينجوا، فقد زار ما يقرب من 93 ألف زائر صيني جنوب أفريقيا في عام 2019، وفي ذلك الوقت، تسبب وباء "كورونا" في توقف السياحة، على الرغم من جهود جنوب أفريقيا لجذب السياح من الصين.وفي الربع الأول من عام 2023، قفز الإنفاق الأجنبي المباشر إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 143.9% عن العام الماضي، وفقًا لتقرير وزارة السياحة حول الإنفاق الدولي وتأثير السياحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-تحث-بنكها-على-توسيع-الإقراض-بالعملات-الوطنية-1080251246.html
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قمة بريكس 2023, جنوب أفريقيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
قمة بريكس 2023, جنوب أفريقيا, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
توقعات بأن تعزز قمة "بريكس" 2023 قطاع السياحة في جنوب أفريقيا
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توقع مجلس الأعمال السياحي في جنوب أفريقيا، أن تؤدي قمة "بريكس" المقبلة إلى زيادة عائدات السياحة في البلاد.
صرّح بذلك الرئيس التنفيذي للمجلس، تشيفيوا تشيفينجوا، أمس السبت، لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى القمة لجلب المزيد من السياح.
وقال تشيفينجوا: "إن قيمة "بريكس" حدث كبير، ونتوقع أن تعزز السياحة لدينا، وستحقق حجز قاعة المؤتمرات والمطاعم والفنادق الكثير من الإيرادات".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من المجالات التقليدية التي تجلب السياح، نحن بحاجة إلى التركيز على دول مثل الصين لجلب المزيد من السياح إلى البلاد"، متابعا أنه "يتعين على جنوب أفريقيا أن تجعل من السهل على السياح الصينيين السفر إلى جنوب أفريقيا".
وستعقد القمة الـ15 لدول "بريكس"
في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب.
وبحسب تشيفيوا تشيفينجوا، فقد زار ما يقرب من 93 ألف زائر صيني جنوب أفريقيا في عام 2019، وفي ذلك الوقت، تسبب وباء "كورونا" في توقف السياحة، على الرغم من جهود جنوب أفريقيا لجذب السياح من الصين.
وفي الربع الأول من عام 2023، قفز الإنفاق الأجنبي المباشر إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 143.9% عن العام الماضي، وفقًا لتقرير وزارة السياحة حول الإنفاق الدولي وتأثير السياحة.