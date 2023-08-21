https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-أردوغان-يمسك-بالسويد-كورقة-أخيرة-للضغط-على-الاتحاد-لإدخال-بلاده-في-البيت-الأوروبي-1080281999.html
خبير: أردوغان يمسك بالسويد كورقة أخيرة للضغط على الاتحاد لإدخال بلاده في البيت الأوروبي
خبير: أردوغان يمسك بالسويد كورقة أخيرة للضغط على الاتحاد لإدخال بلاده في البيت الأوروبي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T12:16+0000
2023-08-21T12:16+0000
2023-08-21T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: أردوغان يمسك بالسويد كورقة أخيرة للضغط على الاتحاد لإدخال بلاده في البيت الأوروبي
خبير: أردوغان يمسك بالسويد كورقة أخيرة للضغط على الاتحاد لإدخال بلاده في البيت الأوروبي
قمة بين المجر وتركيا، وأردوغان يرفض دخول السويد للأطلسي. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل لبرنامجنا:زلينسكي ينتظر مقاتلات "إف 16" بعد انتهاء التدريب عليها. وعن هذا الموضوع أضاف إسماعيل قائلا:القوات الأمريكية تعزز وجودها العسكري بالعراق قرب مصافي النفط ببغداد وصلاح الدين والبصرة. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي بحديثه معنا:واشنطن تسعى لعزل الحدود العراقية السورية. عن هذا الموضوع أضاف الشريفي قائلا:البنتاغون ينفي التحرك عسكريا ضد فصائل مسلحة إيرانية في سوريا وتركيا تستعد للتحرك. عن هذا الموضع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أردوغان يمسك بالسويد كورقة أخيرة للضغط على الاتحاد لإدخال بلاده في البيت الأوروبي
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
قمة بين المجر وتركيا، وأردوغان يرفض دخول السويد للأطلسي. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل لبرنامجنا:
"إن أردوغان يتمسك برفضه لدخول السويد لحلف شمال الأطلسي كورقة أخيرة يسعى من خلالها للضغط على الاتحاد حتى يوافق على دخول تركيا للبيت الأوروبي، بالإضافة إلى أن تركيا تفكر بمصالحها الاقتصادية فهي تريد أن تستفيد وتصبح المصدر الوحيد لتصدير الغاز للدول الأوربية وكل ذلك أوارق يناور بها أردغان لأنه يعلم أن السويد ورقة أخيرة".
زلينسكي ينتظر مقاتلات "إف 16" بعد انتهاء التدريب عليها. وعن هذا الموضوع أضاف إسماعيل قائلا:
"نعلم جيدًا أن المشكلة ليست في مقاتلات إف 16 بقدر ماهي متعلقة في تدريبات الجيش الأوكراني، ولو نظرنا إلى الناحية العسكرية لأوكرانيا نجد أنه من الصعب المقارنة بينها وبين الجيش الروسي والمشكلة الحقيقية تكمن في الأمدادات اللوجستية التي حصلت عليها أوكرانيا ولم تستطع استغلالها بشكل جيد".
القوات الأمريكية تعزز وجودها العسكري بالعراق قرب مصافي النفط ببغداد وصلاح الدين والبصرة. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي بحديثه معنا:
"الولايات المتحدة لطالما ركزت على قضية الطاقة وأمنها ،مصادرها، معابرها وحتى وجودها في سوريا فهي توجد في المنطقة التي فيها حقول البرترول السوري وهي تسعى قبل القيام بأي عملية عسكرية إلى تأمين هذه المصادر، فضلأ أنها تعتمد على مصافي البترول وبشكل مباشر في تأمين الوقود للفعاليات العسكرية لألياتها العسكرية ، فهي تخشى أن تنقطع خطوط الدعم اللوجستي وإمكانية تزويد الوقود محليًا وهذا سيؤثر على قدراتها القتالية والمناورة فهي بشكل ما تحاول تأمين ذلك".
واشنطن تسعى لعزل الحدود العراقية السورية. عن هذا الموضوع أضاف الشريفي قائلا:
"هذه العملية هي عملية عزل للحدود ولا يمكن القول أن العراق مستثنى منها، لأن عزل الحدود سيؤدي إلى عزل ما يسمى محور الممانعة والمقاومة وتقطيع أوصاله وهي بحد ذاتها استفزاز للفصائل أو لإيران، ولكن تبقى قضية التنبؤ بهذا النشاط بما ستبديه هذه الفصائل من ردود أفعال".
البنتاغون ينفي التحرك عسكريا ضد فصائل مسلحة إيرانية في سوريا وتركيا تستعد للتحرك. عن هذا الموضع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:
"التصريحات الأمريكية والموافقة تارة وإلغاء الموافقة تارة أخرى وتضارب التصريحات حول مواجهة ايران أو دعم لوجيستي للقوات الأوكرانية بطبيعة الأمر التواجد العسكري له أبعاد مباشرة وغير مباشرة، فالأبعاد المباشرة أولها قطع الطريق الجيوسياسي ما بين الدولة السورية والدولة العراقية وصولا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجانب الأخر حتى تكون القوات الأمريكية قريبة لدعم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، والواضح أنه عندما تصرح واشنطن تصريح معين يرتد صداه في أنقرة عبر رئيسها رجب طيب أردوغان".
التفاصيل في الملف الصوتي...