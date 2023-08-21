https://sputnikarabic.ae/20230821/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-اختبار-لصواريخ-كروز-الاستراتيجية-1080274118.html
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية
أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T03:20+0000
2023-08-21T03:20+0000
2023-08-21T03:20+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الكشف عن تاريخ الزيارة: "قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي وتابع البحارة على سفينة دورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".ووفقًا لتقرير الوكالة: "خلال التدريب الذي هدف إلى إعادة تأكيد وظيفة السفينة البحرية في المعركة وميزة نظام الصواريخ وجعل البحارة أكثر مهارة في تنفيذ مهمة الهجوم في الحرب الفعلية، ضربت السفينة الهدف بسرعة وبدون أي خطأ حتى".أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية إطلاق صاروخ من سفينة دورية رقم 661، مع مراقبة كيم للمشهد على متن سفينة منفصلة.وتعهد كيم بتعزيز البحرية الشمالية لتصبح "مجموعة خدمة شاملة وقوية" بفعالية قتالية محسنة ووسائل حديثة للهجوم والدفاع على السطح وتحت الماء.وستقوم كوريا الشمالية بـ"تعزيز تحديث أسلحة ومعدات البحرية بما في ذلك بناء سفن حربية قوية وتطوير أنظمة أسلحة تحت الماء على متن السفن"، وفقًا لما أعلن الزعيم الكوري الشمالي.في نفس السياق، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريب "أولشي فريدوم شيلد" السنوي يوم الاثنين، والذي يتضمن مجموعة من التدريبات الاحتياطية، مثل تدريب قاعدة القيادة القائم على المحاكاة الحاسوبية، وتدريب ميداني متزامن، وتدريبات الدفاع المدني والتي ستستمر حتى 31 أغسطس/آب.
https://sputnikarabic.ae/20230818/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إطلاق-طائرات-حربية-ردا-على-طائرة-تجسس-أمريكية-1080206851.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الكشف عن تاريخ الزيارة: "قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي وتابع البحارة على سفينة دورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".
ووفقًا لتقرير الوكالة: "خلال التدريب الذي هدف إلى إعادة تأكيد وظيفة السفينة البحرية في المعركة وميزة نظام الصواريخ وجعل البحارة أكثر مهارة في تنفيذ مهمة الهجوم في الحرب الفعلية، ضربت السفينة الهدف بسرعة وبدون أي خطأ حتى".
أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية إطلاق صاروخ من سفينة دورية رقم 661، مع مراقبة كيم للمشهد على متن سفينة منفصلة.
وتعهد كيم بتعزيز البحرية الشمالية لتصبح "مجموعة خدمة شاملة وقوية" بفعالية قتالية محسنة ووسائل حديثة للهجوم والدفاع على السطح وتحت الماء.
وستقوم كوريا الشمالية بـ"تعزيز تحديث أسلحة ومعدات البحرية بما في ذلك بناء سفن حربية قوية وتطوير أنظمة أسلحة تحت الماء على متن السفن"، وفقًا لما أعلن الزعيم الكوري الشمالي.
في نفس السياق، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريب
"أولشي فريدوم شيلد" السنوي يوم الاثنين، والذي يتضمن مجموعة من التدريبات الاحتياطية، مثل تدريب قاعدة القيادة القائم على المحاكاة الحاسوبية، وتدريب ميداني متزامن، وتدريبات الدفاع المدني والتي ستستمر حتى 31 أغسطس/آب.