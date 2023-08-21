عربي
https://sputnikarabic.ae/20230821/كوريا-الشمالية-تعلن-اعتزامها-إطلاق-قمر-صناعي-بين-25-و31-أغسطس-الجاري-1080306309.html
كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري
كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري
تلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من كوريا الشمالية عبر حرسها الساحلي بنية إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس/ آب الجاري. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T22:40+0000
2023-08-21T22:40+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_2196af7421e78a02fd2755ddb00ed326.jpg
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" في تقريرها: "من المعتقد أن الخطة هي محاولة جديدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية القيام بها في مايو، لكنها انتهت بالفشل".وفي 31 مايو/ آيار، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمر صناعي للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تكشف-سبب-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599872.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_9725ca4ab687cd42418abbe3a758aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري

22:40 GMT 21.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegramNabd
تلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من كوريا الشمالية عبر حرسها الساحلي بنية إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" في تقريرها: "من المعتقد أن الخطة هي محاولة جديدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية القيام بها في مايو، لكنها انتهت بالفشل".
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق
31 مايو, 01:36 GMT
وفي 31 مايو/ آيار، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.
وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمر صناعي للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала