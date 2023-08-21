https://sputnikarabic.ae/20230821/كوريا-الشمالية-تعلن-اعتزامها-إطلاق-قمر-صناعي-بين-25-و31-أغسطس-الجاري-1080306309.html
كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري
كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري
تلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من كوريا الشمالية عبر حرسها الساحلي بنية إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس/ آب الجاري. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T22:40+0000
2023-08-21T22:40+0000
2023-08-21T22:40+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" في تقريرها: "من المعتقد أن الخطة هي محاولة جديدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية القيام بها في مايو، لكنها انتهت بالفشل".وفي 31 مايو/ آيار، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمر صناعي للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تكشف-سبب-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599872.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تعلن اعتزامها إطلاق قمر صناعي بين 25 و31 أغسطس الجاري
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تلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من كوريا الشمالية عبر حرسها الساحلي بنية إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز" في تقريرها: "من المعتقد أن الخطة هي محاولة جديدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية القيام بها في مايو، لكنها انتهت بالفشل".
وفي 31 مايو/ آيار، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية
من محرك الصاروخ.
وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمر صناعي للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.