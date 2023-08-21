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https://sputnikarabic.ae/20230821/لافروف-بريكس-مستعدة-لأن-تكون-إحدى-ركائز-نظام-عالمي-جديد-متعدد-المراكز-1080276478.html
لافروف: "بريكس" مستعدة لأن تكون إحدى ركائز نظام عالمي جديد متعدد المراكز
لافروف: "بريكس" مستعدة لأن تكون إحدى ركائز نظام عالمي جديد متعدد المراكز
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة "بريكس" لا تهدف لأن تصبح "قوة مهيمنة جماعية جديدة". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T08:10+0000
2023-08-21T08:29+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
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ونشر لافروف مقالة له في مجلة "أوبونتو" الجنوب أفريقية قبل انطلاق اجتماع "بريكس" في مدينة جوهانسبورع، أشار فيها إلى أنه ليس لدى المجموعة هدف استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ناهيك عن أن "نصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة".وفي الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن دول "بريكس" مستعدة للاستجابة "لطلب" أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا سبب عملية التوسيع داخل المنظمة إذ تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها. وتابع لافروف بالقول إن "حصول مثل هذه الديناميكيات على وجه التحديد في عام رئاسة جنوب أفريقيا، الدولة التي تم قبولها في بريكس نتيجة لقرار سياسي توافقي، أمر رمزي".وأضاف الوزير أن من بين أولويات الجمعية تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط لبريكس، وتحسين آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20230821/بنك-البريكس-يقدم-أكثر-من-5-مليارات-دولار-لجنوب-أفريقيا--لتنفيذ-مشاريع-بنية-تحتية-1080276090.html
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روسيا, قمة بريكس 2023
روسيا, قمة بريكس 2023

لافروف: "بريكس" مستعدة لأن تكون إحدى ركائز نظام عالمي جديد متعدد المراكز

08:10 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 21.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة "بريكس" لا تهدف لأن تصبح "قوة مهيمنة جماعية جديدة".
ونشر لافروف مقالة له في مجلة "أوبونتو" الجنوب أفريقية قبل انطلاق اجتماع "بريكس" في مدينة جوهانسبورع، أشار فيها إلى أنه ليس لدى المجموعة هدف استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ناهيك عن أن "نصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة".
وفي الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن دول "بريكس" مستعدة للاستجابة "لطلب" أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا سبب عملية التوسيع داخل المنظمة إذ تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
بنك "البريكس" يقدم أكثر من 5 مليارات دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية
07:47 GMT
وتابع لافروف بالقول إن "حصول مثل هذه الديناميكيات على وجه التحديد في عام رئاسة جنوب أفريقيا، الدولة التي تم قبولها في بريكس نتيجة لقرار سياسي توافقي، أمر رمزي".
© Sputnikدول "بريكس"... الحاضر والمستقبل
دول بريكس... الحاضر والمستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
دول "بريكس"... الحاضر والمستقبل
© Sputnik
وأضاف الوزير أن من بين أولويات الجمعية تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط لبريكس، وتحسين آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.
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