https://sputnikarabic.ae/20230821/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على--تصريحات-ألمانيا-بشأن-نقل--طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1080303926.html

مجلس الأمن الروسي يعلق على تصريحات ألمانيا بشأن نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

مجلس الأمن الروسي يعلق على تصريحات ألمانيا بشأن نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي وصفت قرار هولندا والدنمارك بنقل طائرات "إف-16" إلى... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T19:27+0000

2023-08-21T19:27+0000

2023-08-21T19:27+0000

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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي لم تكمل تعليمها الثانوي، قرار توريد طائرات "إف -16" إلى أخوة بانديرا من النازيين الألمان: "هذا يوم جيد لأوكرانيا، وبالتالي فهو يوم جيد لأوروبا".وفي وقت سابق، وصفت بيربوك قرار هولندا والدنمارك بنقل مقاتلات "إف -16" إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد" لأوكرانيا وأوروبا.وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف - 16" إلى كييف.وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-سيتم-إسقاط-جميع-مقاتلات-إف---16-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهر-1080270249.html

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