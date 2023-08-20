https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-سيتم-إسقاط-جميع-مقاتلات-إف---16-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهر-1080270249.html
ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات "إف - 16" المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات "إف - 16" المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يفهم أن توريد الطائرات المقاتلة "إف - 16" لن يكون قادرًا على تغيير... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T19:00+0000
2023-08-20T19:00+0000
2023-08-20T19:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ريتر على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، معلّقًا على قرار هولندا بنقل طائرة "إف - 16" إلى أوكرانيا: "سيتم إسقاطهم جميعًا في غضون شهر".وبيّن ريتر أن "هذه الإمدادات تخلق فقط وَهْمَ الأمن لكييف".وختم: "عار عليك لأنك سمحت بذلك".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف - 16" إلى كييف.وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة"سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230820/الدنمارك-تعلن-إرسالها-19-مقاتلة-من-طراز-إف---16-إلى-أوكرانيا-1080268978.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات "إف - 16" المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يفهم أن توريد الطائرات المقاتلة "إف - 16" لن يكون قادرًا على تغيير موقف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تعاني من خسائر فادحة على الجبهة.
وكتب ريتر على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، معلّقًا على قرار هولندا بنقل طائرة "إف - 16" إلى أوكرانيا: "سيتم إسقاطهم جميعًا في غضون شهر".
وبيّن ريتر أن "هذه الإمدادات تخلق فقط وَهْمَ الأمن لكييف".
ولفت إلى أن "الحلفاء أجبروا زيلينسكي على التضحية بأكثر من 400 ألف أوكراني في مناورة فاشلة للـ"ناتو".
وختم: "عار عليك لأنك سمحت بذلك".
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف - 16" إلى كييف.
وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة"سبوتنيك
"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
وسبق أن حذرت روسيا
دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.