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مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا
https://sputnikarabic.ae/20230821/مصرع-12-شخصا-وإصابة-19-آخرين-في-حادث-سير-في-مدينة-يوزغات-وسط-تركيا-1080274386.html
مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا
مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا
لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T04:14+0000
2023-08-21T04:34+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية في بيان إن حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 19 آخرين.وبحسب قناة "إيه هابر" التلفزيونية التركية تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي.من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث.يذكر أن تركيا تشهد حوادث طرق بصورة متكررة نتيجة القيادة بسرعات عالية ومخالفة القواعد المرورية، إضافة إلى الظروف المناخية.
https://sputnikarabic.ae/20230506/تركيا-مقتل-6-أشخاص-وعشرات-المصابين-نتيجة-تصادم-وحريق-داخل-محطة-وقود-صور-1076739594.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا

04:14 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 04:34 GMT 21.08.2023)
© AFP 2023 / Emrah Gurelسيارة إسعاف تركيا
سيارة إسعاف تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / Emrah Gurel
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا.
وقال مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية في بيان إن حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 19 آخرين.
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وبحسب قناة "إيه هابر" التلفزيونية التركية تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي.
من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث.
يذكر أن تركيا تشهد حوادث طرق بصورة متكررة نتيجة القيادة بسرعات عالية ومخالفة القواعد المرورية، إضافة إلى الظروف المناخية.
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