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نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة
نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة
بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مسألة توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الوقود... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T16:22+0000
2023-08-21T16:22+0000
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وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، محادثة هاتفية مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا؛ وناقش الطرفان إمكانية توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية".ونوه نوفاك إلى الديناميكية الإيجابية للتعاون بين الدولتين في المجالين التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022، زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30 % مقارنة بعام 2021، كما تم تسجيل زيادة نمو في التجارة المتبادلة بين البلدين هذا العام.
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روسيا, مصر, العالم العربي
روسيا, مصر, العالم العربي

نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة

16:22 GMT 21.08.2023
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Fernando Llano
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بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مسألة توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الوقود والطاقة.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، محادثة هاتفية مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا؛ وناقش الطرفان إمكانية توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية".
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ونقل البيان عن نوفاك: "تعكس الاتصالات المكثفة بين بلدينا مصلحة مشتركة في تعميق التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، حيث نحافظ على حوار سياسي منتظم وموثوق على أعلى المستويات، ونعتبر مصر أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".

ونوه نوفاك إلى الديناميكية الإيجابية للتعاون بين الدولتين في المجالين التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022، زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30 % مقارنة بعام 2021، كما تم تسجيل زيادة نمو في التجارة المتبادلة بين البلدين هذا العام.
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