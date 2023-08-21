https://sputnikarabic.ae/20230821/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يبحث-مع-وزير-النفط-المصري-تعاون-الدولتين-في-مجال-الوقود-والطاقة--1080296913.html
نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة
نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة
بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مسألة توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الوقود... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T16:22+0000
2023-08-21T16:22+0000
2023-08-21T16:22+0000
روسيا
مصر
العالم العربي
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وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، محادثة هاتفية مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا؛ وناقش الطرفان إمكانية توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية".ونوه نوفاك إلى الديناميكية الإيجابية للتعاون بين الدولتين في المجالين التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022، زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30 % مقارنة بعام 2021، كما تم تسجيل زيادة نمو في التجارة المتبادلة بين البلدين هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html
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روسيا, مصر, العالم العربي
روسيا, مصر, العالم العربي
نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع وزير النفط المصري تعاون الدولتين في مجال الوقود والطاقة
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بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مسألة توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الوقود والطاقة.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، محادثة هاتفية مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا؛ وناقش الطرفان إمكانية توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية".
ونقل البيان عن نوفاك: "تعكس الاتصالات المكثفة بين بلدينا مصلحة مشتركة في تعميق التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، حيث نحافظ على حوار سياسي منتظم وموثوق على أعلى المستويات، ونعتبر مصر أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".
ونوه نوفاك إلى الديناميكية الإيجابية للتعاون بين الدولتين في المجالين التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022، زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30 % مقارنة بعام 2021، كما تم تسجيل زيادة نمو في التجارة المتبادلة بين البلدين هذا العام.