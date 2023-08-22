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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-مع-القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-زابوروجيه-1080338214.html
بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه
بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T23:14+0000
2023-08-22T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وعُقد الاجتماع في الكرملين.في وقت سابق، عقد بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر".
https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-عمل-مع-القائم-بأعمال-رئيس-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1080338010.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه

23:14 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 23:15 GMT 22.08.2023)
© Фотохост-агентство ТАСС / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Фотохост-агентство ТАСС
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي.
موسكو - سبوتنيك. وعُقد الاجتماع في الكرملين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
22:28 GMT
في وقت سابق، عقد بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.
وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
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