https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-مع-القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-زابوروجيه-1080338214.html
بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه
بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T23:14+0000
2023-08-22T23:14+0000
2023-08-22T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وعُقد الاجتماع في الكرملين.في وقت سابق، عقد بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر".
https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-عمل-مع-القائم-بأعمال-رئيس-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1080338010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بوتين يعقد اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه
23:14 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 23:15 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا عمل مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي.
موسكو - سبوتنيك
. وعُقد الاجتماع في الكرملين.
وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر".