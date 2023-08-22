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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-عمل-مع-القائم-بأعمال-رئيس-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1080338010.html
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T22:28+0000
2023-08-22T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وتم مناقشة قضايا تتعلق بالأوضاع في الجمهورية في الاجتماع الذي جرى في الكرملين.وقال بوتين خلال لقائه مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "الوضع على خط التماس أصبح الآن مستقرا".يشار إلى أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وأكد الرئيس الروسي خلال المراسم أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-يلتقي-رؤساء-أقاليم-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-فيديو-1075598705.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية

22:28 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 22:39 GMT 22.08.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك.
موسكو - سبوتنيك. وتم مناقشة قضايا تتعلق بالأوضاع في الجمهورية في الاجتماع الذي جرى في الكرملين.
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
بوتين يلتقي رؤساء أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون... فيديو
6 أبريل, 10:39 GMT
وقال بوتين خلال لقائه مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "الوضع على خط التماس أصبح الآن مستقرا".
يشار إلى أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وأكد الرئيس الروسي خلال المراسم أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.
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