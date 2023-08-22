https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-يعقد-اجتماع-عمل-مع-القائم-بأعمال-رئيس-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1080338010.html
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T22:28+0000
2023-08-22T22:28+0000
2023-08-22T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080057740_0:221:2857:1828_1920x0_80_0_0_a43253b7ee87b2937730e987199b8466.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتم مناقشة قضايا تتعلق بالأوضاع في الجمهورية في الاجتماع الذي جرى في الكرملين.وقال بوتين خلال لقائه مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "الوضع على خط التماس أصبح الآن مستقرا".يشار إلى أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وأكد الرئيس الروسي خلال المراسم أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-يلتقي-رؤساء-أقاليم-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-فيديو-1075598705.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080057740_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_4a5fbf8434515f0d0b0605d264073086.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
22:28 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 22:39 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك.
موسكو - سبوتنيك
. وتم مناقشة قضايا تتعلق بالأوضاع في الجمهورية في الاجتماع الذي جرى في الكرملين.
وقال بوتين خلال لقائه مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "الوضع على خط التماس أصبح الآن مستقرا".
يشار إلى أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه
وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وأكد الرئيس الروسي خلال المراسم أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.