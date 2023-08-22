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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بيلاروسيا-تشكك-في-نية-بولندا-تفكيك-سياج-يقسم-محمية-على-الحدود-بين-البلدين-1080322799.html
بيلاروسيا تشكك في نية بولندا تفكيك سياج يقسم محمية على الحدود بين البلدين
بيلاروسيا تشكك في نية بولندا تفكيك سياج يقسم محمية على الحدود بين البلدين
صرح وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في بيلاروسيا أندريه خوديك، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المرجح أن تفكك بولندا، في الوقت القريب، السياج على الحدود... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:48+0000
2023-08-22T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال خوديك للصحفيين في معرض البيئة "إكسبو-2023" الذي يُقام في مينسك: "من الصعب تصديق أنه سيتم تفكيكه السياج في المستقبل القريب، لكننا نعمل على ذلك مع زملائنا من جميع أنحاء العالم ومع الجمهور الذي يدعمنا اليوم".وأشار الوزير إلى أن " الكثير يرى، بما في ذلك المجتمع البولندي، أن بناء مثل هذا السياج كان قرارا غير معقول بالمطلق".واختتم خوديك بالقول: "نحن لا نتوقف بشأن هذه القضية في مواجهة مثل هذه الإجراءات غير المدروسة من جانب جيراننا، حيث أن بناء السياج الخرساني الذي قطع غابة "بيلوفيجسكايا بوششا" انتهك النظام البيئي الموحد؛ وبالطبع، تسبب في إلحاق ضرر كبير لجميع الكائنات الحية. نأمل أن تسود الحكمة ويتم اتخاذ قرار بشأن الظروف المريحة للتنقل الحيوانات، من أجل التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 تشرين الأول/أكتوبر وإلى جانب الانتخابات، سيتم إجراء استفتاء سيتمكن فيه المواطنون من الإجابة على أربعة أسئلة؛ ويقترح أيضًا طرح الاستفتاء مسألة هدم السياج على الحدود مع بيلاروس.وقررت بولندا عام 2021، على خلفية أزمة الهجرة قرب الحدود مع بيلاروسيا، بناء مرفق حماية دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html
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العالم
العالم

بيلاروسيا تشكك في نية بولندا تفكيك سياج يقسم محمية على الحدود بين البلدين

12:48 GMT 22.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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صرح وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في بيلاروسيا أندريه خوديك، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المرجح أن تفكك بولندا، في الوقت القريب، السياج على الحدود المشتركة الذي يقسم محمية غابة "بيلوفيجسكايا بوششا" الأثرية إلى جزأين، وينتهك سلامة نظامها البيئي.
وقال خوديك للصحفيين في معرض البيئة "إكسبو-2023" الذي يُقام في مينسك: "من الصعب تصديق أنه سيتم تفكيكه السياج في المستقبل القريب، لكننا نعمل على ذلك مع زملائنا من جميع أنحاء العالم ومع الجمهور الذي يدعمنا اليوم".
وأشار الوزير إلى أن " الكثير يرى، بما في ذلك المجتمع البولندي، أن بناء مثل هذا السياج كان قرارا غير معقول بالمطلق".
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واختتم خوديك بالقول: "نحن لا نتوقف بشأن هذه القضية في مواجهة مثل هذه الإجراءات غير المدروسة من جانب جيراننا، حيث أن بناء السياج الخرساني الذي قطع غابة "بيلوفيجسكايا بوششا" انتهك النظام البيئي الموحد؛ وبالطبع، تسبب في إلحاق ضرر كبير لجميع الكائنات الحية. نأمل أن تسود الحكمة ويتم اتخاذ قرار بشأن الظروف المريحة للتنقل الحيوانات، من أجل التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 تشرين الأول/أكتوبر وإلى جانب الانتخابات، سيتم إجراء استفتاء سيتمكن فيه المواطنون من الإجابة على أربعة أسئلة؛ ويقترح أيضًا طرح الاستفتاء مسألة هدم السياج على الحدود مع بيلاروس.
وقررت بولندا عام 2021، على خلفية أزمة الهجرة قرب الحدود مع بيلاروسيا، بناء مرفق حماية دائم.
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