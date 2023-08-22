https://sputnikarabic.ae/20230822/بيلاروسيا-تشكك-في-نية-بولندا-تفكيك-سياج-يقسم-محمية-على-الحدود-بين-البلدين-1080322799.html

بيلاروسيا تشكك في نية بولندا تفكيك سياج يقسم محمية على الحدود بين البلدين

بيلاروسيا تشكك في نية بولندا تفكيك سياج يقسم محمية على الحدود بين البلدين

صرح وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في بيلاروسيا أندريه خوديك، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المرجح أن تفكك بولندا، في الوقت القريب، السياج على الحدود... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T12:48+0000

2023-08-22T12:48+0000

2023-08-22T12:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049478_0:110:3070:1837_1920x0_80_0_0_3bef64404f8cc0ce5b0163447819e788.jpg

وقال خوديك للصحفيين في معرض البيئة "إكسبو-2023" الذي يُقام في مينسك: "من الصعب تصديق أنه سيتم تفكيكه السياج في المستقبل القريب، لكننا نعمل على ذلك مع زملائنا من جميع أنحاء العالم ومع الجمهور الذي يدعمنا اليوم".وأشار الوزير إلى أن " الكثير يرى، بما في ذلك المجتمع البولندي، أن بناء مثل هذا السياج كان قرارا غير معقول بالمطلق".واختتم خوديك بالقول: "نحن لا نتوقف بشأن هذه القضية في مواجهة مثل هذه الإجراءات غير المدروسة من جانب جيراننا، حيث أن بناء السياج الخرساني الذي قطع غابة "بيلوفيجسكايا بوششا" انتهك النظام البيئي الموحد؛ وبالطبع، تسبب في إلحاق ضرر كبير لجميع الكائنات الحية. نأمل أن تسود الحكمة ويتم اتخاذ قرار بشأن الظروف المريحة للتنقل الحيوانات، من أجل التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 تشرين الأول/أكتوبر وإلى جانب الانتخابات، سيتم إجراء استفتاء سيتمكن فيه المواطنون من الإجابة على أربعة أسئلة؛ ويقترح أيضًا طرح الاستفتاء مسألة هدم السياج على الحدود مع بيلاروس.وقررت بولندا عام 2021، على خلفية أزمة الهجرة قرب الحدود مع بيلاروسيا، بناء مرفق حماية دائم.

https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم