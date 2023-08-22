https://sputnikarabic.ae/20230822/تقرير-كوريا-الشمالية-تطلق-قمرا-صناعيا-للاستطلاع-العسكري-خلال-أيام-1080308058.html
تقرير: كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري خلال أيام
تقرير: كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري خلال أيام
أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الثلاثاء. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T05:43+0000
2023-08-22T05:43+0000
2023-08-22T05:43+0000
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/69/1017406932_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_50ffd7c271b9646d353213611544f4fb.jpg
ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.وفي مايو الماضي حاولت كوريا الشمالية وضع ما وصفته بأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المدار، لكن الصاروخ الذي كان يحمله سقط في البحر بعد دقائق من إطلاقه.وقالت كوريا الشمالية إنها طورت قمر تجسس صناعيا كقوة موازنة ضرورية للوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة، وفقا للوكالة.وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا في مايو واعتبرته انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة المسلحة نوويًا استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.وقال محللون إن هناك تداخلًا تقنيًا كبيرًا بين تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق في الفضاء.وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطوير قمر صناعي للتجسس العسكري أولوية قصوى.ومن المفترض أن يتم الإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد قبل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في البلاد في 9 سبتمبر/أيلول، وفقًا لوكالة "يونهاب".
https://sputnikarabic.ae/20230817/هل-تطلق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-بالتزامن-مع-انعقاد-قمة-أمريكية-يابانية-كورية-جنوبية؟-1080169566.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/69/1017406932_97:0:2758:1996_1920x0_80_0_0_acbc048afe82a37ede4b3909cbbedf93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوريا الجنوبية
تقرير: كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري خلال أيام
تابعنا عبر
أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الثلاثاء.
ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء
.
وفي مايو الماضي حاولت كوريا الشمالية وضع ما وصفته بأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المدار، لكن الصاروخ الذي كان يحمله سقط في البحر بعد دقائق من إطلاقه.
وقالت كوريا الشمالية
إنها طورت قمر تجسس صناعيا كقوة موازنة ضرورية للوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة، وفقا للوكالة.
وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا في مايو واعتبرته انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة المسلحة نوويًا استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وقال محللون إن هناك تداخلًا تقنيًا كبيرًا بين تطوير الصواريخ الباليستية
العابرة للقارات وقدرات الإطلاق في الفضاء.
وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطوير قمر صناعي للتجسس العسكري أولوية قصوى.
ومن المفترض أن يتم الإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد قبل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في البلاد في 9 سبتمبر/أيلول، وفقًا لوكالة "يونهاب".