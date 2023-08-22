عربي
https://sputnikarabic.ae/20230822/كوريا-الشمالية-تحذر-من-خطر-نشوب-حرب-نووية-بسبب-المناورات-الأمريكية-وكوريا-الجنوبية-1080307328.html
كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية
حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية"... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T04:06+0000
2023-08-22T04:06+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079613440_0:77:879:571_1920x0_80_0_0_747ab56d1f94ee5a067f7228603ea0ee.jpg
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حرب نووية غير مسبوقة قد تقترب من الشبه الجزيرة، واصفا هذه المناورات بأنها "عدوانية".وقالت الوكالة إنه في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من الولايات المتحدة وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية".ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.
https://sputnikarabic.ae/20230821/رئيس-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-مستعدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-في-حالة-الحرب--1080306437.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079613440_79:0:879:600_1920x0_80_0_0_a0b58cb0c251b2a8ccb26da85447a045.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم

كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية

04:06 GMT 22.08.2023
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Photo / KCNA
تابعنا عبرTelegramNabd
حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية" في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حرب نووية غير مسبوقة قد تقترب من الشبه الجزيرة، واصفا هذه المناورات بأنها "عدوانية".
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب
أمس, 22:50 GMT
وقالت الوكالة إنه في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من الولايات المتحدة وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية".
ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала