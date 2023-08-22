https://sputnikarabic.ae/20230822/كوريا-الشمالية-تحذر-من-خطر-نشوب-حرب-نووية-بسبب-المناورات-الأمريكية-وكوريا-الجنوبية-1080307328.html
كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية
حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية"... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T04:06+0000
2023-08-22T04:06+0000
2023-08-22T04:06+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حرب نووية غير مسبوقة قد تقترب من الشبه الجزيرة، واصفا هذه المناورات بأنها "عدوانية".وقالت الوكالة إنه في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من الولايات المتحدة وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية".ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.
https://sputnikarabic.ae/20230821/رئيس-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-مستعدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-في-حالة-الحرب--1080306437.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب المناورات الأمريكية وكوريا الجنوبية
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حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية" في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حرب نووية غير مسبوقة قد تقترب من الشبه الجزيرة، واصفا هذه المناورات بأنها "عدوانية".
وقالت الوكالة إنه في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من الولايات المتحدة وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية".
ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي
" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.