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https://sputnikarabic.ae/20230822/دراسة-مشروب-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-الكبد-لدى-النساء-بنسبة-85-1080311637.html
دراسة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء بنسبة 85%
دراسة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء بنسبة 85%
كشفت دراسة جديدة أن تناول المشروبات السكرية لا يرتبط فقط بزيادة المخاطر الصحية، كزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن أيضا الإصابة بسرطان الكبد... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T07:47+0000
2023-08-22T07:47+0000
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الصحة
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السرطان
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وأظهرت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة "JAMA"، أن الاستهلاك اليومي لمثل هذه المشروبات يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن مشروبا سكريا أو أكثر يوميا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%، مقارنة بغيرهن من اللواتي لم يتناولن المشروب.تشمل المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة ومشروبات الطاقة وحتى الشاي/ القهوة المحلاة.قيمت الدراسة القائمة على الملاحظة تناول المشروبات السكرية لـ 100000 امرأة بعد سن اليأس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ثم تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما لتحليل حالات الإصابة بالسرطان والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن.ومن بين المشاركات، أصيبت 207 نساء بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة.نحو 6.8% من المشاركات شربن المشروبات السكرية كل يوم، بينما شربت 13% المشروبات المحلاة صناعيا.من بين أولئك الذين تناولن مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر كل يوم، كان خطر الإصابة بسرطان الكبد أعلى بنسبة 85%، وكان خطر الوفاة من أمراض الكبد المزمنة أعلى بنسبة 68%.وكتب الباحثون: "لدى النساء بعد سن اليأس، فإن أولئك الذين تناولوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا لديهم نسبة أعلى من الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة".لم تُقيِّم الدراسة الآلية الدقيقة التي تسبب بها المشروبات السكرية آثارًا سلبية على الكبد، لكن يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الاستهلاك العالي للمشروبات السكرية يزيد من مقاومة الجلوكوز في الدم ومقاومة الأنسولين - وهي عوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكبد الأخرى.
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الصحة, علوم, منوعات, السرطان, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, السرطان, الأخبار

دراسة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء بنسبة 85%

07:47 GMT 22.08.2023
© Depositphotos.com / Ryanking999الكبد
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Depositphotos.com / Ryanking999
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كشفت دراسة جديدة أن تناول المشروبات السكرية لا يرتبط فقط بزيادة المخاطر الصحية، كزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن أيضا الإصابة بسرطان الكبد الفتاك.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة "JAMA"، أن الاستهلاك اليومي لمثل هذه المشروبات يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.
وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن مشروبا سكريا أو أكثر يوميا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%، مقارنة بغيرهن من اللواتي لم يتناولن المشروب.
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تشمل المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة ومشروبات الطاقة وحتى الشاي/ القهوة المحلاة.
قيمت الدراسة القائمة على الملاحظة تناول المشروبات السكرية لـ 100000 امرأة بعد سن اليأس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ثم تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما لتحليل حالات الإصابة بالسرطان والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن.
ومن بين المشاركات، أصيبت 207 نساء بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة.
نحو 6.8% من المشاركات شربن المشروبات السكرية كل يوم، بينما شربت 13% المشروبات المحلاة صناعيا.
من بين أولئك الذين تناولن مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر كل يوم، كان خطر الإصابة بسرطان الكبد أعلى بنسبة 85%، وكان خطر الوفاة من أمراض الكبد المزمنة أعلى بنسبة 68%.
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احذر... دراسة تكشف المخاطر الصحية لتناول المشروبات المحلاة
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وكتب الباحثون: "لدى النساء بعد سن اليأس، فإن أولئك الذين تناولوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا لديهم نسبة أعلى من الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة".
لم تُقيِّم الدراسة الآلية الدقيقة التي تسبب بها المشروبات السكرية آثارًا سلبية على الكبد، لكن يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الاستهلاك العالي للمشروبات السكرية يزيد من مقاومة الجلوكوز في الدم ومقاومة الأنسولين - وهي عوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكبد الأخرى.
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