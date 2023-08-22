https://sputnikarabic.ae/20230822/ما-انعكاسات-تفعيل-اللجنة-المشتركة-للتعاون-الاقتصادي-الإيراني-السعودي-على-التقارب-السياسي-1080332592.html

ما انعكاسات تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي على التقارب السياسي؟

ما انعكاسات تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي على التقارب السياسي؟

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة وزير الخارجية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T17:11+0000

2023-08-22T17:11+0000

2023-08-22T17:11+0000

وسائط متعددة

مساحة حرة

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080331722_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_98fef9cc356d5b20f96b0e9232038a67.png

ما انعكاسات تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي على التقارب السياسي ما انعكاسات تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي على التقارب السياسي

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أنه "تمت خلال الزيارة مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي"، مشيرا إلى أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.وعن موعد إيفاد سفيري البلدين، تابع: الأمر سيتم قريباً، وفي هذا الصدد سيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب الاقتصادي والسياسي، أحمد السالم، إن "السعودية ترحب بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران بعدما كان هناك فجوة كبيرة في الثقة بين الجانبين، إلا أن الرياض لديها شروط، على طهران أن تنفذها، وهو عدم التدخل في شئون السعودية والدول العربية، وأنه في حالة عدم حدوث ذلك سيكون الاتفاق بين البلدين حبرا على ورق، مضيفا أن السعودية تثق في الشريك الاقتصادي الأكبر لها، وهو الصين، الراعي للاتفاق السعودي الإيراني، والتي تعهدت بالوصول إلى ما يرضي الطرفين، كما أن البلدين بحاجة لبعضهما البعض.من جانبه قال الباحث في الشأن الإيراني، سعيد شاوردي، إن "تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي يمتلك أهمية كبيرة، حيث ستساعد على ترسيخ العلاقات السياسية بين إيران والسعودية وستفتح الباب على مصراعيه لاستمرار هذه العلاقة، مضيفا أن هناك فرصا عديدة لدي إيران يمكن أن تستخدمها من أجل التعاون الاقتصادي مع السعودية، في مجال النفط والصناعة والمناطق الحرة الاقتصادية ، حيث توجد بين الجانبين حدود مائية مشتركة.هذا وقال الباحث السياسي، مبارك العاتي، إن "العلاقات بين السعودية وإيران تسير في الاتجاه الصحيح، وفق خطوات مدروسة، ومن الواضح أن الجدول الزمني الذي وضع لتطوير هذه العلاقات يسير وفقا لاتفاق بكين التاريخي، مبينا أن هناك إيمانا مشتركا بوجوب تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وأوضح العاتي، أن الاستثمار السعودي في إيران من شأنه أن ينعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات ويصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين، خاصة أن البلدين لهما يشتركان سوق الطاقة، وبالتالي فإن التقارب سيكون عاملا مؤثرا لقيادة سوق الطاقة لبر الأمان، مضيفا أن التقارب بين البلدين سينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة ويبعدها عن الاستقطاب الاقليمي والدولي.

السعودية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, аудио