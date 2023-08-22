https://sputnikarabic.ae/20230822/طهران-تعلن-التحضير-للقاء-قريب-بين-الرئيس-الإيراني-والعاهل-السعودي-1080321001.html
طهران تعلن التحضير للقاء قريب بين الرئيس الإيراني والعاهل السعودي
طهران تعلن التحضير للقاء قريب بين الرئيس الإيراني والعاهل السعودي
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "هناك لقاء على مستوى قادة إيران والسعودية، مدرج على جدول الأعمال ويتم التحضير له". 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:05+0000
2023-08-22T12:05+0000
2023-08-22T12:05+0000
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وقالت: "ينبغي التنسيق وإعداد وثائق التعاون"، مشيرة إلى تصريحات رئيسي في حفل تنصيبه بـ"مد يد الصداقة إلى جميع الدول، وخاصة الدول المجاورة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضافت: أن "تطورات إيجابية حدثت في العامين الماضيين، وتم تطبيع العلاقات وأعيد فتح السفارات، وتم الاتفاق للتعاون الاقتصادي والاستثمار، كما يتم التحضير الآن لرحلات العمرة والرحلات الجوية بين البلدين"، مؤكدة أن هذا يظهر أن هناك إرادة جادة لدى الجانبين لتحقيق تعاون مناسب.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، "تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-اختيار-عبد-الله-العنزي-سفيرا-للسعودية-لدى-إيران-1080307894.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
طهران تعلن التحضير للقاء قريب بين الرئيس الإيراني والعاهل السعودي
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أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "هناك لقاء على مستوى قادة إيران والسعودية، مدرج على جدول الأعمال ويتم التحضير له".
وقالت: "ينبغي التنسيق وإعداد وثائق التعاون"، مشيرة إلى تصريحات رئيسي في حفل تنصيبه بـ"مد يد الصداقة إلى جميع الدول، وخاصة الدول المجاورة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضافت: أن "تطورات إيجابية حدثت في العامين الماضيين، وتم تطبيع العلاقات وأعيد فتح السفارات، وتم الاتفاق للتعاون الاقتصادي والاستثمار، كما يتم التحضير الآن لرحلات العمرة والرحلات الجوية بين البلدين"، مؤكدة أن هذا يظهر أن هناك إرادة جادة لدى الجانبين لتحقيق تعاون مناسب.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، "تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين".
واستقبل ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين
، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.