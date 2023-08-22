https://sputnikarabic.ae/20230822/مستشار-لدى-البنتاغون-إذا-استمر-الصراع-الأوكراني-فإن-روسيا-ستصل-إلى-لفوف-1080333880.html

مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف

مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أمريكا أن تسعى إلى السلام في أوكرانيا، وإلا فإن روسيا ستصل إلى لفوف. 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T18:02+0000

2023-08-22T18:02+0000

2023-08-22T18:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال في مقابلة: "لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن نحبه. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".وبيّن أنه إذا استمر الصراع فإن الناتو سيستقبل جيشاً روسياً قوامه مليون جندي على حدوده الشرقية.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html

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