https://sputnikarabic.ae/20230822/مستشار-لدى-البنتاغون-إذا-استمر-الصراع-الأوكراني-فإن-روسيا-ستصل-إلى-لفوف-1080333880.html
مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف
مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أمريكا أن تسعى إلى السلام في أوكرانيا، وإلا فإن روسيا ستصل إلى لفوف. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T18:02+0000
2023-08-22T18:02+0000
2023-08-22T18:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وقال في مقابلة: "لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن نحبه. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".وبيّن أنه إذا استمر الصراع فإن الناتو سيستقبل جيشاً روسياً قوامه مليون جندي على حدوده الشرقية.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مسيرات-روسية-تدمر-شاحنات-أوكرانية-محملة-بالجنود-والذخيرة-على-خط-المواجهة-فيديو--1080323778.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف
تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أمريكا أن تسعى إلى السلام في أوكرانيا، وإلا فإن روسيا ستصل إلى لفوف.
وقال في مقابلة: "لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن نحبه. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".
وبيّن أنه إذا استمر الصراع فإن الناتو سيستقبل جيشاً روسياً قوامه مليون جندي على حدوده الشرقية.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.