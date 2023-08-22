https://sputnikarabic.ae/20230822/مقاتلات-روسية-تبعد-طائرتي-استطلاع-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-قرب-القرم-1080336839.html
مقاتلات روسية تبعد طائرتي استطلاع مسيرتين فوق البحر الأسود قرب القرم
مقاتلات روسية تبعد طائرتي استطلاع مسيرتين فوق البحر الأسود قرب القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين منعتا طائرتين مسيرتين رُصدتا فوق البحر الأسود من تنفيذ مهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T20:33+0000
2023-08-22T20:33+0000
2023-08-22T20:33+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 أغسطس (آب) رصدت وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية مسيّرتين جويتين غير مأهولتين من طرازي "إم كيو-9 ريبر" و"تي بي بيرقدار"، فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسيا ومنع المسيرتين الجويتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات المتخذة، قامت الطائرات المسيرة بتغيير اتجاه طيرانها وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".
https://sputnikarabic.ae/20230822/مستشار-لدى-البنتاغون-إذا-استمر-الصراع-الأوكراني-فإن-روسيا-ستصل-إلى-لفوف-1080333880.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاتلات روسية تبعد طائرتي استطلاع مسيرتين فوق البحر الأسود قرب القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين منعتا طائرتين مسيرتين رُصدتا فوق البحر الأسود من تنفيذ مهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 أغسطس (آب) رصدت وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية مسيّرتين جويتين غير مأهولتين من طرازي "إم كيو-9 ريبر" و"تي بي بيرقدار"، فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسيا ومنع المسيرتين الجويتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".
وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات المتخذة، قامت الطائرات المسيرة بتغيير اتجاه طيرانها وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".