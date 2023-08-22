https://sputnikarabic.ae/20230822/مقتل-17-إرهابيا-في-غارة-جوية-روسية-على-معقل-لهيئة-تحرير-الشام-في-إدلب--1080336323.html
مقتل 17 إرهابيا في غارة جوية روسية على معقل لهيئة تحرير الشام في إدلب
مقتل 17 إرهابيا في غارة جوية روسية على معقل لهيئة تحرير الشام في إدلب
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مقتل 17 عنصرًا من تنظيم "هيئة تحرير الشام" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في غارة جوية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T20:07+0000
2023-08-22T20:07+0000
2023-08-22T20:07+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، خلال إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء: "في 21 أغسطس (آب)، أسفرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى معقل لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في قرية فيلون (جنوب غربي محافظة إدلب)، عن مقتل 17 مسلحًا، بينهم قيادات ميدانية رفيعة المستوى مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هجمات أخيرا ضد قوات نظامية سورية في محافظة اللاذقية".وأضاف أن المركز الروسي للمصالحة يدعو مرة أخرى قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف قصف مواقع قوات الحكومة السورية ومنشآت البنية التحتية المدنية.وتابع: "إذا لم تتوقف الاستفزازات، فستستمر الضربات الجوية عالية الدقة للقضاء على المنظمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
مقتل 17 إرهابيا في غارة جوية روسية على معقل لهيئة تحرير الشام في إدلب
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مقتل 17 عنصرًا من تنظيم "هيئة تحرير الشام" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في غارة جوية روسية على معقل للتنظيم في إحدى قرى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، خلال إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء: "في 21 أغسطس (آب)، أسفرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى معقل لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في قرية فيلون (جنوب غربي محافظة إدلب)، عن مقتل 17 مسلحًا، بينهم قيادات ميدانية رفيعة المستوى مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هجمات أخيرا ضد قوات نظامية سورية في محافظة اللاذقية".
وأضاف أن المركز الروسي للمصالحة يدعو مرة أخرى قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف قصف مواقع قوات الحكومة السورية ومنشآت البنية التحتية المدنية.
وتابع: "إذا لم تتوقف الاستفزازات، فستستمر الضربات الجوية عالية الدقة للقضاء على المنظمات الإرهابية".