https://sputnikarabic.ae/20230823/أردوغان-تركيا-عازمة-على-مواصلة-جهودها-في-الوساطة-بشأن-أوكرانيا--1080367578.html
أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا
أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن تركيا تعتزم مواصلة جهودها في الوساطة لتحقيق السلام في أوكرانيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T21:48+0000
2023-08-23T21:48+0000
2023-08-23T21:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى "منصة القرم" في أوكرانيا: "نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام"، مضيفا أن أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.وأوضح: "انتهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود سيكون كالهواء النقي ليس فقط للمنطقة، بل للعالم بأسره".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/أردوغان-يتحدث-عن-مشاركة-تركيا-بحل-الصراع-في-أوكرانيا-1078698407.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا
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قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن تركيا تعتزم مواصلة جهودها في الوساطة لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى "منصة القرم" في أوكرانيا: "نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام"، مضيفا أن أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.
وأوضح: "انتهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود سيكون كالهواء النقي ليس فقط للمنطقة، بل للعالم بأسره".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.