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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/أردوغان-تركيا-عازمة-على-مواصلة-جهودها-في-الوساطة-بشأن-أوكرانيا--1080367578.html
أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا
أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن تركيا تعتزم مواصلة جهودها في الوساطة لتحقيق السلام في أوكرانيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T21:48+0000
2023-08-23T21:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى "منصة القرم" في أوكرانيا: "نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام"، مضيفا أن أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.وأوضح: "انتهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود سيكون كالهواء النقي ليس فقط للمنطقة، بل للعالم بأسره".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/أردوغان-يتحدث-عن-مشاركة-تركيا-بحل-الصراع-في-أوكرانيا-1078698407.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا

21:48 GMT 23.08.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن تركيا تعتزم مواصلة جهودها في الوساطة لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى "منصة القرم" في أوكرانيا: "نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام"، مضيفا أن أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
أردوغان يتحدث عن مشاركة تركيا بحل الصراع في أوكرانيا
3 يوليو, 17:14 GMT
وأوضح: "انتهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود سيكون كالهواء النقي ليس فقط للمنطقة، بل للعالم بأسره".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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