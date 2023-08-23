https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1080368208.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مقاطعات سومسكا، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وأيضًا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T22:48+0000
2023-08-23T22:48+0000
2023-08-23T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق المحددة من الساعة 00:16 حتى 01:10 بتوقيت موسكو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-خاركوف-وكيروفوغراد-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-1079738227.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مقاطعات سومسكا، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وأيضًا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق المحددة من الساعة 00:16 حتى 01:10 بتوقيت موسكو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.