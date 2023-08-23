https://sputnikarabic.ae/20230823/الرئيس-الإيراني-يتوجه-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-قمة-بريكس-1080366836.html
الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
توجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T20:52+0000
2023-08-23T20:52+0000
2023-08-23T20:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076590406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_999791e845f6d7f1441aec92065ac5b9.jpg
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة منذ مارس/ آذار 2023.وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "البريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.وتتألف مجموعة بريكس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث اتفقوا على آليات النظر في انضمام أعضاء جدد ودعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى البريكس.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها.وأشار كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس تحظى بمكانة خاصة في العالم كاقتصاد ناشئ.
https://sputnikarabic.ae/20230823/وزير-جنوب-أفريقي-يتحدث-عن-دور-بريكس-كبديل-للعالم-أحادي-القطب-1080365562.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076590406_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8a8fa13dfc9c3de854047a7464d2b10a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار
الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
تابعنا عبر
توجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.
وقالت وكالة
"إرنا" الإيرانية إن رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة منذ مارس/ آذار 2023.
وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "البريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.
وتتألف مجموعة بريكس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث اتفقوا على آليات النظر في انضمام أعضاء جدد ودعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى البريكس.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في في مجموعة "بريكس"
، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها.
وأشار كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس
تحظى بمكانة خاصة في العالم كاقتصاد ناشئ.