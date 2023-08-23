https://sputnikarabic.ae/20230823/الرئيس-الإيراني-يتوجه-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-قمة-بريكس-1080366836.html

الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"

الرئيس الإيراني يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"

توجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ. 23.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة منذ مارس/ آذار 2023.وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "البريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.وتتألف مجموعة بريكس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث اتفقوا على آليات النظر في انضمام أعضاء جدد ودعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى البريكس.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها.وأشار كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس تحظى بمكانة خاصة في العالم كاقتصاد ناشئ.

https://sputnikarabic.ae/20230823/وزير-جنوب-أفريقي-يتحدث-عن-دور-بريكس-كبديل-للعالم-أحادي-القطب-1080365562.html

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