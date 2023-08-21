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إيران تؤكد أهمية عضويتها في "بريكس"
إيران تؤكد أهمية عضويتها في "بريكس"
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أهمية عضويتها في في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T09:21+0000
2023-08-21T09:21+0000
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طهران - سبوتنيك. وأعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها.وأشار كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس تحظى بمكانة خاصة في العالم كاقتصاد ناشئ. وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تتمتع بتعاون جيد مع جميع أعضاء المجموعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهي واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بهذا التعاون.وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية، ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.وأضاف الكرملين، في بيان يوم 17 أغسطس/ آب الجاري: "أكد بوتين ورئيسي مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية".وذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "نوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, قمة بريكس 2023, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, قمة بريكس 2023, الأخبار

إيران تؤكد أهمية عضويتها في "بريكس"

09:21 GMT 21.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أهمية عضويتها في في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة.
طهران - سبوتنيك. وأعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها.
وأشار كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وبريكس يحقق منفعة متبادلة، وأن مجموعة بريكس تحظى بمكانة خاصة في العالم كاقتصاد ناشئ.
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وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن بلاده تتمتع بتعاون جيد مع جميع أعضاء المجموعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهي واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بهذا التعاون.
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية، ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.
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وأضاف الكرملين، في بيان يوم 17 أغسطس/ آب الجاري: "أكد بوتين ورئيسي مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية".
وذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "نوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس".
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