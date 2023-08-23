حارق القرآن يتعرض للضرب والمشهد يتصدر التريند العربي... فيديو
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrandمهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض سلوان موميكا، حارق القرآن الكريم، في السويد للضرب على يد شاب يقال إنه عراقي.
وفي الفيديو، يقوم شاب يرتدي قفازات ملاكمة بتوجيه عدة لكمات وركلات لموميكا في وجهه وعلى جسده، طالبا منه أن يرد عليه بالضرب.
ولكن موميكا حذر ضاربه من عواقب مهاجمته قبل أن يهرب وسط ضحكات الناس المتجمعين في مكان الحادث.
ضرب سلوان موميكا حارق القران من قبل ملاكم عراقي بالسويد امام العالم أجمع pic.twitter.com/tty1pn4s8F— Ahed Madi عاهد ماضي (@77ahed) August 21, 2023
وتوقع الكثيرون أن هذا الفيديو هدفه حصد المشاهدات خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو آخر على "تيك توك"، يصور الملاكم نفسه أمام مركز للشرطة في السويد ويقول: "اتفقنا أنا وسلون على القتال".
يُشار إلى أن موميكا يجمع عدد كبير من المشاهدات، التي ينشرها عبر حسابه على التيك توك، والذي يقوم فيها بحرق القرآن الكريم.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وبدوره، طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إلى الحكومة العراقية لمثوله أمام المحكمة أصولا تحت سقف قانون البلاد.