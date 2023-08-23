https://sputnikarabic.ae/20230823/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-77-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080368354.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T23:31+0000
2023-08-23T23:31+0000
2023-08-23T23:31+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 77 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 67 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بما في ذلك عنقودية. على محور غورلفكا، 6 قذائف مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف صاروخية من عيار 155 ملم. على محور شخاتورسك قذيفة صاروخية واحدة".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة، مضيفا أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.وبحسب المكتب التمثيلي، قتل خلال اليوم الماضي شخص مدني واحد نتيجة القصف في منطقة كيروفسك، وأصيب ثمانية مواطنين مدنيين في مدينة دونيتسك ومنطقتي فيرخنيتوريتسك وكيروف.يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-84-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080337893.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 77 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 67 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بما في ذلك عنقودية. على محور غورلفكا، 6 قذائف مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف صاروخية من عيار 155 ملم. على محور شخاتورسك قذيفة صاروخية واحدة".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة، مضيفا أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.
وبحسب المكتب التمثيلي، قتل خلال اليوم الماضي شخص مدني واحد نتيجة القصف في منطقة كيروفسك، وأصيب ثمانية مواطنين مدنيين في مدينة دونيتسك ومنطقتي فيرخنيتوريتسك وكيروف.
يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 قصف مدفعي
من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.