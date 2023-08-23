عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-77-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080368354.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T23:31+0000
2023-08-23T23:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_24205bc0951f80fa7114cbfa9ee52fcb.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 77 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 67 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بما في ذلك عنقودية. على محور غورلفكا، 6 قذائف مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف صاروخية من عيار 155 ملم. على محور شخاتورسك قذيفة صاروخية واحدة".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة، مضيفا أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.وبحسب المكتب التمثيلي، قتل خلال اليوم الماضي شخص مدني واحد نتيجة القصف في منطقة كيروفسك، وأصيب ثمانية مواطنين مدنيين في مدينة دونيتسك ومنطقتي فيرخنيتوريتسك وكيروف.يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-84-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080337893.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a559564c061b9de2969ca3bb9fd7067f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي

23:31 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 77 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 67 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بما في ذلك عنقودية. على محور غورلفكا، 6 قذائف مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف صاروخية من عيار 155 ملم. على محور شخاتورسك قذيفة صاروخية واحدة".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 84 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:47 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفًا من عيارات مختلفة، مضيفا أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.
وبحسب المكتب التمثيلي، قتل خلال اليوم الماضي شخص مدني واحد نتيجة القصف في منطقة كيروفسك، وأصيب ثمانية مواطنين مدنيين في مدينة دونيتسك ومنطقتي فيرخنيتوريتسك وكيروف.
يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала