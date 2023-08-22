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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-84-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080337893.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T22:47+0000
2023-08-22T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...). واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا."وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 66 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-صد-3-هجمات-على-محور-دونيتسك-والقوات-الأوكرانية-تخسر-235-عسكريا-1080319854.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي

22:47 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...). واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا."
سوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد 3 هجمات على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية تخسر 235 عسكريا
11:27 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 66 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
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