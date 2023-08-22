https://sputnikarabic.ae/20230822/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-84-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080337893.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T22:47+0000
2023-08-22T22:47+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...). واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا."وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 66 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-صد-3-هجمات-على-محور-دونيتسك-والقوات-الأوكرانية-تخسر-235-عسكريا-1080319854.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...). واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا."
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 66 حالة قصف مدفعي
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.