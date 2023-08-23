https://sputnikarabic.ae/20230823/ساركوزي-استمرار-النزاع-في-أوكرانيا-يجعل-أوروبا-كالراقصة-على-حافة-فوهة-بركان-1080368063.html
ساركوزي: استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"
ساركوزي: استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"
صرّح الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يوم الأربعاء، أن استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"، مشيرًا إلى ضرورة الشروع في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T22:43+0000
2023-08-23T22:43+0000
2023-08-23T22:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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باريس - سبوتنيك. وأكد ساركوزي في مقابلة على قناة "تي في أ" على ضرورة التفاوض، مبينًا أن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ستؤدي إلى تدهور الوضع.وأشار ساركوزي إلى أن الحل يكمن في التفاوض: "يجب أن يجتمع العقلاء حول طاولة المفاوضات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وبدء النقاشات لإدراك ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق على الأقل".وتساءل ساركوزي: "هل يمكننا الخروج من هذا النزاع بشكل آخر، ودون تدمير أوكرانيا أو روسيا؟ روسيا لن تنتهي أبدًا وستبقى قوية".وأشار ساركوزي إلى أن أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا هي التوقف عن التضحية بجنودها واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية.واستدرك قائلاً: "المسألة ليست خسارة أوكرانيا، لدينا نزاع مع أكبر قوة نووية في العالم في قلب أوروبا، ونتحدث عن 500 ألف قتيل... هل يدعو أحد الشباب الأوكراني والروسي للقتال؟ أوروبا والعالم يرقصون على حافة البركان".وأضاف ساركوزي: "من الممكن الانزلاق في أي لحظة. في رأيي، لم يُستخدم الطريق الدبلوماسي والتفاوض بشكل كاف، وحان الوقت للجوء إليه... روسيا ستبقى جارة لأوروبا، ومن الضروري بناء علاقات طويلة الأمد معها".وأكد ساركوزي أيضًا أن روسيا ستظل جارة لأوروبا، وأن مسألة العلاقات بينهما مستمرة منذ قرون وستبقى تشغل الكثير منا في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ساركوزي-أوكرانيا-يجب-أن-تظل-دولة-محايدة-1080152031.html
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نيكولا ساركوزي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
نيكولا ساركوزي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
ساركوزي: استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"
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صرّح الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يوم الأربعاء، أن استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"، مشيرًا إلى ضرورة الشروع في مفاوضات لإيجاد مخرج لهذا النزاع.
باريس - سبوتنيك
. وأكد ساركوزي في مقابلة على قناة "تي في أ" على ضرورة التفاوض، مبينًا أن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ستؤدي إلى تدهور الوضع.
وأشار ساركوزي إلى أن الحل يكمن في التفاوض: "يجب أن يجتمع العقلاء حول طاولة المفاوضات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وبدء النقاشات لإدراك ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق على الأقل".
وتساءل ساركوزي: "هل يمكننا الخروج من هذا النزاع بشكل آخر، ودون تدمير أوكرانيا أو روسيا؟ روسيا لن تنتهي أبدًا وستبقى قوية".
وأشار ساركوزي إلى أن أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا هي التوقف عن التضحية بجنودها واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية.
واستدرك قائلاً: "المسألة ليست خسارة أوكرانيا، لدينا نزاع مع أكبر قوة نووية في العالم في قلب أوروبا، ونتحدث عن 500 ألف قتيل... هل يدعو أحد الشباب الأوكراني والروسي للقتال؟ أوروبا والعالم يرقصون على حافة البركان".
وأضاف ساركوزي: "من الممكن الانزلاق في أي لحظة. في رأيي، لم يُستخدم الطريق الدبلوماسي والتفاوض بشكل كاف، وحان الوقت للجوء إليه... روسيا ستبقى جارة لأوروبا، ومن الضروري بناء علاقات طويلة الأمد معها".
وأكد ساركوزي أيضًا أن روسيا ستظل جارة لأوروبا، وأن مسألة العلاقات بينهما مستمرة منذ قرون وستبقى تشغل الكثير منا في المستقبل.