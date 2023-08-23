https://sputnikarabic.ae/20230823/مقتل-ضابطين-في-تحطم-مروحية-تابعة-للجيش-اللبناني-1080366060.html

مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني

مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني

لقي ضابطان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرض مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني لحادث تحطم في منطقة حمانا أثناء تنفيذ رحلة تدريبية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة آخر، مشيرة إلى أن القتيلين هما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشارد صعب.من جانبه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاستفسار عن تفاصيل الحادث، مقدما التعازي لعائلتي الضحيتين، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب. يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" كانوا قد التقوا، يوم الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.يشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، بين الفينة والأخرى، تصاعد التوترات بشكل كبير، حيث قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، أواخر الشهر الماضي، مطالبة بإلزام الأخيرة بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

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