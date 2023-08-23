عربي
https://sputnikarabic.ae/20230823/مقتل-ضابطين-في-تحطم-مروحية-تابعة-للجيش-اللبناني-1080366060.html
مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني
مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني
لقي ضابطان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرض مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني لحادث تحطم في منطقة حمانا أثناء تنفيذ رحلة تدريبية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T20:11+0000
2023-08-23T20:11+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/95/1041959516_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_443f4aad39772a57ea45d560dfd47de4.jpg
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة آخر، مشيرة إلى أن القتيلين هما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشارد صعب.من جانبه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاستفسار عن تفاصيل الحادث، مقدما التعازي لعائلتي الضحيتين، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب. يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" كانوا قد التقوا، يوم الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.يشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، بين الفينة والأخرى، تصاعد التوترات بشكل كبير، حيث قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، أواخر الشهر الماضي، مطالبة بإلزام الأخيرة بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-الرأس-المدبر-لإحدى-عمليات-الهجرة-غير-الشرعية-في-عكار-1080008183.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/95/1041959516_234:0:2595:1771_1920x0_80_0_0_38421e7b4551550619b5f9c7be6ae15f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني

20:11 GMT 23.08.2023
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر
مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي ضابطان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرض مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني لحادث تحطم في منطقة حمانا أثناء تنفيذ رحلة تدريبية.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة آخر، مشيرة إلى أن القتيلين هما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشارد صعب.
من جانبه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاستفسار عن تفاصيل الحادث، مقدما التعازي لعائلتي الضحيتين، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.
الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
الجيش اللبناني يعلن توقيف الرأس المدبر لإحدى عمليات الهجرة غير الشرعية في عكار
12 أغسطس, 13:06 GMT
يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" كانوا قد التقوا، يوم الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.
يشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، بين الفينة والأخرى، تصاعد التوترات بشكل كبير، حيث قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، أواخر الشهر الماضي، مطالبة بإلزام الأخيرة بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала