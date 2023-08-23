https://sputnikarabic.ae/20230823/مقتل-ضابطين-في-تحطم-مروحية-تابعة-للجيش-اللبناني-1080366060.html
مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني
مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني
لقي ضابطان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرض مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني لحادث تحطم في منطقة حمانا أثناء تنفيذ رحلة تدريبية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T20:11+0000
2023-08-23T20:11+0000
2023-08-23T20:11+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/95/1041959516_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_443f4aad39772a57ea45d560dfd47de4.jpg
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة آخر، مشيرة إلى أن القتيلين هما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشارد صعب.من جانبه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاستفسار عن تفاصيل الحادث، مقدما التعازي لعائلتي الضحيتين، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب. يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" كانوا قد التقوا، يوم الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.يشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، بين الفينة والأخرى، تصاعد التوترات بشكل كبير، حيث قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، أواخر الشهر الماضي، مطالبة بإلزام الأخيرة بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-الرأس-المدبر-لإحدى-عمليات-الهجرة-غير-الشرعية-في-عكار-1080008183.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104195/95/1041959516_234:0:2595:1771_1920x0_80_0_0_38421e7b4551550619b5f9c7be6ae15f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
مقتل ضابطين في تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني
تابعنا عبر
لقي ضابطان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرض مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني لحادث تحطم في منطقة حمانا أثناء تنفيذ رحلة تدريبية.
وقالت صحيفة
"النهار" اللبنانية إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة آخر، مشيرة إلى أن القتيلين هما النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشارد صعب.
من جانبه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاستفسار عن تفاصيل الحادث، مقدما التعازي لعائلتي الضحيتين، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.
يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" كانوا قد التقوا، يوم الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني
على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.
يشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، بين الفينة والأخرى، تصاعد التوترات بشكل كبير، حيث قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، أواخر الشهر الماضي، مطالبة بإلزام الأخيرة بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.