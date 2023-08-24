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https://sputnikarabic.ae/20230824/أنقرة-وأربيل-تبحثان-استئناف-تصدير-النفط-عبر-ميناء-جيهان-التركي-1080394926.html
أنقرة وأربيل تبحثان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
أنقرة وأربيل تبحثان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
بحثت تركيا وإقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T21:01+0000
2023-08-24T21:01+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعيه التركي آلب أرسلان بيرقدار.وأوقفت تركيا تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق، وفق شبكة "رووداو" الكردية.وقال بارزاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "ناقشنا مع آلب أرسلان بيرقدار ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي وإزالة جميع العقبات التي تواجه هذا الموضوع".وأضاف أن الجانبين ناقشا "سبل تطوير العلاقات التجارية مع تركيا ومنها التنسيق في مجال الطاقة".من جانبه، قال الوزير التركي بيرقدار، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن في أربيل اليوم لمناقشة القضايا الراهنة، وخاصة التعاون في مجال الطاقة".وأضاف، حسبما نقلت وكالة "الأناضول": "نهدف مع حكومة إقليم شمال العراق إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تأمين إمداداتنا في جميع مجالات الطاقة، من النفط إلى الغاز الطبيعي".وكان بيرقدار قد وصل إلى أربيل رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي التقى اليوم الخميس برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وبحثا آخر التطورات السياسية في العراق والعلاقات الثنائية بين الطرفين.يشار إلى أن بغداد وأربيل وقعتا، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.وتقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.وتنص المادة 13 من الموازنة الفيدرالية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-كردي-لـسبوتنيك-استئناف-تصدير-نفط-الإقليم-عبر-تركيا-يخضع-لضغوط-سياسية-1080330519.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أنقرة وأربيل تبحثان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

21:01 GMT 24.08.2023
© AFP 2023 / ALI AL-SAADIنفط كردستان
نفط كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / ALI AL-SAADI
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بحثت تركيا وإقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعيه التركي آلب أرسلان بيرقدار.
وأوقفت تركيا تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق، وفق شبكة "رووداو" الكردية.
وقال بارزاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "ناقشنا مع آلب أرسلان بيرقدار ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي وإزالة جميع العقبات التي تواجه هذا الموضوع".
وأضاف أن الجانبين ناقشا "سبل تطوير العلاقات التجارية مع تركيا ومنها التنسيق في مجال الطاقة".
من جانبه، قال الوزير التركي بيرقدار، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن في أربيل اليوم لمناقشة القضايا الراهنة، وخاصة التعاون في مجال الطاقة".
وأضاف، حسبما نقلت وكالة "الأناضول": "نهدف مع حكومة إقليم شمال العراق إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تأمين إمداداتنا في جميع مجالات الطاقة، من النفط إلى الغاز الطبيعي".
وكان بيرقدار قد وصل إلى أربيل رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي التقى اليوم الخميس برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وبحثا آخر التطورات السياسية في العراق والعلاقات الثنائية بين الطرفين.
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يشار إلى أن بغداد وأربيل وقعتا، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وتقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.
وتنص المادة 13 من الموازنة الفيدرالية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.
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