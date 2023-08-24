https://sputnikarabic.ae/20230824/تصويت-هل-يقلب-انضمام-مصر-والسعودية-والإمارات-لـبريكس-ميزان-القوى-في-العالم؟--1080380266.html
تصويت... هل يقلب انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس" ميزان القوى في العالم؟
تصويت... هل يقلب انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس" ميزان القوى في العالم؟
اتخذ قادة مجموعة "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:27+0000
2023-08-24T11:27+0000
2023-08-24T11:27+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وتبدأ العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ،ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، إذ أكد بيان "بريكس" أن عملية ضم الأعضاء الجدد هي المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".برأيك: هل يقلب انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس" ميزان القوى في العالم؟أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" أن "دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق".وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل يقلب انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس" ميزان القوى في العالم؟
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اتخذ قادة مجموعة "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وتبدأ العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ،ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، إذ أكد بيان "بريكس" أن عملية ضم الأعضاء الجدد هي المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
وأكّد خبراء أن انضمام دول مثل مصر والسعودية والإمارات، إلى "بريكس" سوف يقلب ميزان القوى العالمي، خصوصا أن مصر تشكل مركز ثقل استراتيجي بالنسبة لموقعها وعدد سكانها، أما السعودية، فهي مركز ثقل نفطي عالمي، وتلعب دورا رئيسيا في "أوبك+"، أما الإمارات تعتبر قطبا تجاريا عالميا.
برأيك: هل يقلب انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس" ميزان القوى في العالم؟
أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" أن "دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق".
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد
، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم".