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إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-قادة-بريكس-يكلفون-وزراء-المال-بدراسة-العملات-المحلية-1080375833.html
رئيس جنوب أفريقيا: قادة "بريكس" يكلفون وزراء المال بدراسة العملات المحلية
رئيس جنوب أفريقيا: قادة "بريكس" يكلفون وزراء المال بدراسة العملات المحلية
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، في قمة "بريكس"، إن "قادة "بريكس" أصدروا تعليمات لوزراء المال بدراسة العملات المحلية وأدوات الدفع". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:52+0000
2023-08-24T08:52+0000
العالم
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وأضاف سيريل رامافوزا: "بريكس" مستعدة للبحث عن سبل لضمان استقرار الهيكل المالي العالمي، وأصدر رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" تعليماتهم لوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للنظر في مسألة العملات المحلية والأدوات والمنصات المالية".أفاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بأن "قادة "بريكس" يرون أن الوقت قد حان لاستخدام العملات المحلية وأنظمة الدفع البديلة".ووفقًا لرامافوزا، فإن مجموعة "بريكس" مستعدة للبحث عن فرص لدعم الاستقرار والموثوقية في النظام المالي العالمي.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html
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العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

رئيس جنوب أفريقيا: قادة "بريكس" يكلفون وزراء المال بدراسة العملات المحلية

08:52 GMT 24.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، في قمة "بريكس"، إن "قادة "بريكس" أصدروا تعليمات لوزراء المال بدراسة العملات المحلية وأدوات الدفع".
وأضاف سيريل رامافوزا: "بريكس" مستعدة للبحث عن سبل لضمان استقرار الهيكل المالي العالمي، وأصدر رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" تعليماتهم لوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للنظر في مسألة العملات المحلية والأدوات والمنصات المالية".

وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أن قادة "بريكس" سيقدمون تقريرا عن نتائج العمل فيما يتعلق بالعملات والأدوات المالية، بحلول القمة المقبلة.

أفاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بأن "قادة "بريكس" يرون أن الوقت قد حان لاستخدام العملات المحلية وأنظمة الدفع البديلة".

وقال رامافوزا: "لقد حانت اللحظة العالمية لاستخدام العملات المحلية والإجراءات المالية وأنظمة الدفع البديلة".

ووفقًا لرامافوزا، فإن مجموعة "بريكس" مستعدة للبحث عن فرص لدعم الاستقرار والموثوقية في النظام المالي العالمي.

وقال: "لقد توصلنا إلى توافق بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع، وستتبعها مراحل أخرى".

الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
08:25 GMT
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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