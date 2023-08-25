https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمم-المتحدة-الحرب-والجوع-يهددان-بـالقضاء-على-السودان-بأكمله-1080403268.html

الأمم المتحدة: الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان بأكمله

الأمم المتحدة: الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان بأكمله

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان، إذ يواجه مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خطر الموت مع... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T09:35+0000

2023-08-25T09:35+0000

2023-08-25T09:35+0000

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وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "الحرب في السودان تثير حالة طوارئ إنسانية هائلة". وأضاف: "هذا الصراع وما خلفه من جوع ومرض ونزوح - يهدد الآن بتدمير البلاد بأكملها". وتابع: "كلما طال أمد القتال، أصبح تأثيره أكثر تدميرا. وقد نفد الطعام بالفعل في بعض الأماكن". وأشار غريفيث إلى أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا تركوا دون علاج"، حسبما أفادت "فرانس24".وتشير التقديرات إلى مقتل ما يقرب من 5000 شخص منذ اندلاع القتال في السودان، لكن المعارك حالت دون انتشال جثث الكثير من الضحايا. وفي الأشهر الأربعة التي تلت اندلاع القتال، أُجبر أكثر من 4 مليون و600 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. بينما صرح مسؤول الأمم المتحدة في كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، بأن "مخزونات الغذاء بالكامل قد استنفدت، حيث تمنع الاشتباكات وإغلاق الطرق عمال الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين".يذكر أن الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، قد اندلع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار