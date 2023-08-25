https://sputnikarabic.ae/20230825/الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يدينان-تصريحات-بن-غفير-بشأن-حرية-تنقل-الفلسطينيين-في-الضفة-1080413850.html
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:29+0000
2023-08-25T13:29+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية بشأن حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وندين أي خطاب عنصري"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.كما أدان الاتحاد الأوروبي تصريحات بن غفير، وقال في بيان: "الاتحاد يذكر أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".وشدد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".وأمس الخميس، قال بن غفير، الذي يقيم في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، بثتها أول أمس الأربعاء: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أهم من حق العرب (الفلسطينيين) في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حق التنقل".المفارقة أن أحد الإعلاميين الذين أجروا المقابلة مع بن غفير، كان الصحفي العربي محمد مجادلة، والذي التفت إليه الوزير الإسرائيلي وقال: "آسف محمد ولكن هذا هو الواقع".
https://sputnikarabic.ae/20230824/بن-غفير-حقي-وأولادي-في-الحركة-داخل-الضفة-الغربية-أهم-من-حق-العرب-1080388212.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية بشأن حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وندين أي خطاب عنصري"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تصريحات بن غفير، وقال في بيان: "الاتحاد يذكر أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وشدد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".
وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".
وأمس الخميس، قال بن غفير
، الذي يقيم في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، بثتها أول أمس الأربعاء: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أهم من حق العرب (الفلسطينيين) في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حق التنقل".
المفارقة أن أحد الإعلاميين الذين أجروا المقابلة مع بن غفير، كان الصحفي العربي محمد مجادلة، والذي التفت إليه الوزير الإسرائيلي وقال: "آسف محمد ولكن هذا هو الواقع".