https://sputnikarabic.ae/20230825/بعثة-روسيا-في-الأمم-المتحدة-أمريكا-تهدد-السلام-في-آسيا-وتتهم-كوريا-الشمالية-بذلك-1080426091.html
بعثة روسيا في الأمم المتحدة: أمريكا تهدد السلام في آسيا وتتهم كوريا الشمالية بذلك
بعثة روسيا في الأمم المتحدة: أمريكا تهدد السلام في آسيا وتتهم كوريا الشمالية بذلك
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة نفسها تهدد السلام والأمن في شمال شرق آسيا، لكنها تحاول صرف الانتباه عن ذلك من... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T20:31+0000
2023-08-25T20:31+0000
2023-08-25T20:31+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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وأضاف نيبينزيا أن "عقد اجتماع اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة ومنافقة من جانب الولايات المتحدة لزيادة الضغط على بيونغ يانغ، وصرف الانتباه عن التصرفات المتهورة والتصعيدية لواشنطن وحلفائها في المنطقة، والتي تشكل المصدر الحقيقي للتهديدات".وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إننا ندعم السلام والأمن الدوليين".وقال نيبينزيا: "بالطبع، فإن الولايات المتحدة، باعتبارها زوجة قيصر، فوق الشبهات".
https://sputnikarabic.ae/20230822/كوريا-الشمالية-تحذر-من-خطر-نشوب-حرب-نووية-بسبب-المناورات-الأمريكية-وكوريا-الجنوبية-1080307328.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
بعثة روسيا في الأمم المتحدة: أمريكا تهدد السلام في آسيا وتتهم كوريا الشمالية بذلك
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صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة نفسها تهدد السلام والأمن في شمال شرق آسيا، لكنها تحاول صرف الانتباه عن ذلك من خلال عقد اجتماعات لمجلس الأمن الدولي نفاقًا.
وأضاف نيبينزيا أن "عقد اجتماع اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة ومنافقة من جانب الولايات المتحدة لزيادة الضغط على بيونغ يانغ، وصرف الانتباه عن التصرفات المتهورة والتصعيدية لواشنطن وحلفائها في المنطقة، والتي تشكل المصدر الحقيقي للتهديدات".
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إننا ندعم السلام والأمن الدوليين".
واشنطن على عادتها التقليدية تحرك السهام وتلقي باللوم على الآخرين، ولا تعترف بمسؤوليتها عن التصعيد في شمال شرق آسيا.
وقال نيبينزيا: "بالطبع، فإن الولايات المتحدة
، باعتبارها زوجة قيصر، فوق الشبهات".